活躍時裝界模特兒 剛登雜誌封面

上月首映禮高官同台 識郭富城妻

蔡天鳳的Instagram最新帖文是5天前，上載一張她穿著時裝拍照的相片，再早一天她還上載早前出席巴黎Dior時裝騷的影片。上個月16日，她出席電影《天龍八部之喬峯傳》保良局慈善首映禮，從文體旅局長楊潤雄手上接過紀念座，同台還有保安局長鄧炳強和電影主角甄子丹。另外，蔡曾亦上載自己生日派對的照片，有郭富城妻子方媛出席，相片所見二人關係親密。

另外，藝人林盛斌（阿Bob）曾於2016年在Instagram發帖，顯示蔡天鳳2016年與譚仔米線創辦人「五哥」譚澤均的兒子Chris結婚，帖文為「恭喜太子爺Chris同新娘子Abby，祝幸福快樂，亦祝老爺生意興隆，譚仔快啲上市」。從上載的合照所見，蔡天鳳身穿紅色晚裝，頸前和手戴滿金器。

資料顯示，蔡天鳳為熊熊小食、粉紅佳人（集團）、粉紅寶寶和奇譚餐飲等公司的董事，當中粉紅寶寶及奇譚餐飲分別於2020和2021年宣告解散，而奇譚餐飲的公司秘書為譚澤均。譚澤均和蔡天鳳2018年的申報地址同為黃埔花園一個單位。

譚仔國際表難過 不評論

據悉蔡的前夫姓鄺，公司註冊處資料顯示，熊熊小食有一名董事為鄺港傑，為蔡天鳳前夫的兄長。另外，蔡天鳳於2018年以4100萬元向譚澤均和妻子邱美鳳購入荔枝角曼克頓山一個單位。

譚仔國際回覆查詢稱對事件深表難過，但由於集團不涉及相關事件，故不便評論。