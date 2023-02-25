謀財千萬 譚仔媳婦遭肢解烹屍 拘3人緝前夫 租村屋分屍備碎肉機電鋸

雪櫃藏雙腿 頭顱等未尋回

涉案村屋位於大埔龍尾村56B地下一個700方呎兩房單位，據悉由死者前夫父親兩周前租用，其中一房用作分屍。警方昨持搜查令入屋，在一個雪櫃找到人體殘肢，亦發現屬死者的部分財物、身分證、信用卡。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫稱，相信疑犯早有預謀，單位只有一張枱及一張沙發，兩間房沒有牀，是特意租單位作分屍。鍾形容單位「精心佈局」，牆身及窗掛有帆布，亦有用作肢解人體的工具，包括碎肉機、電鋸、長雨褸、手套、面罩，在場亦發現肉碎及兩煲相信混有人體組織的湯。

育兩子女 前夫苛索錢財

疑不滿處理財產方式動殺機

在九龍城區被捕3人年齡31至65歲，為死者前夫的父母及兄長，兄長受僱於死者任私人司機，警方相信死者前夫、其兄長及父親三父子參與下手殺人及分屍。據悉死者本身家底豐厚，與前夫育有一對分別約10歲及8歲的子女，死者2016年12月與譚仔米線創辦人譚澤均的兒子結婚，婚後一直有接濟前夫一家，懷疑有人貪得無厭，不斷苛索，與死者有金錢糾紛，並希望兒子繼承死者數以千萬元計身家。

警方於本周三（22日）凌晨接到報案，稱其28歲女親友在報案前一天、即21日下午失蹤，警方經初步調查認為案件有可疑，由重案組接手調查。鍾雅倫表示，警方於前日（24日）下午會見聲稱最後見到死者的私人司機（即死者前夫的兄長），以及前夫的父母，經調查相信死者生前與前夫一家人有巨額金錢糾紛，有人不滿意受害人處理財產方式，引發糾紛、繼而動殺機。

前夫兄任司機載死者接女放學

謊稱中途下車 誤導調查

據警方早前接到蔡天鳳的失蹤報案資料，報案者稱蔡本周二（21日）下午2時15分在大埔科進路露面後不知所終，蔡當時帶有身分證、現金及手機，身穿白色長袖上衣、白色長褲、白色拖鞋及攜紫色手袋。據悉死者前夫的兄長聲稱，當日接載蔡到大埔墨爾文國際學校接女兒放學，即死者報稱最後露面位置附近。據死者加多利山寓所外的閉路電視片段，死者失蹤當日曾於大廈外站立。

鍾表示，數名被調查者曾多次提供錯誤信息、試圖混淆調查方向，「編了一些大話」，例如有人聲稱死者登上其私家車後不前往原定目的地，中途下車，浪費了調查時間，警方其後識破謊言，並鎖定大埔龍尾村由前夫父親本月新租的村屋單位。

警方今日凌晨通宵在場調查，涉案單位及車輛被圍封，警員一度在附近翻查大型垃圾桶，鑑證科人員則在單位檢走證物，包括至少一把牛肉刀及一把豬肉刀，以及死者的手袋，並拖走單位外白色七人車，據悉該車為死者前夫父親出入村屋之用。鍾雅倫表示暫未知村屋是否第一兇案現場，亦未肯定死者在哪一個階段遇害。警方呼籲任何有消息者可致電3661 8281或9702 9757與警方聯絡。

村民曾聽男女吵架撞擊聲

大埔龍尾村多名村民均表示在周二及周三聽到涉案村屋有車輛出入，前村長表示周二下午約3時曾見七人車駛出。男村民Ocean稱同日晚上11時見過3至4人落車入屋，翌日凌晨曾斷斷續續聽到「撞擊或跌嘢聲音」，維持約10分鐘。村民張先生說，涉案村屋地下及一樓單位已空置一段時間，近一周見掛中港牌的七人車泊於屋外，至周三一度駛走，沒見過有人出入，行經門外亦不見內有家俬。有村民稱周三深夜至翌日凌晨曾聽到男女吵架聲，但不知來源。

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