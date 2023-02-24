陳茂波：稅制現不宜改革 免添煩亂 稱已有不同方案

推全球彩池否待馬會研究 加開博彩項目涉社會共識

陳茂波昨出席財委會時多次被問及徵收馬會額外博彩稅。江玉歡憂慮馬會難免會削減非恆常捐款，影響社福機構資助。陳回應稱，馬會每年稅前利潤高於24億元，加上馬會2021年投資賺很多利潤，且機構財政儲備充足，可承擔額外稅收，馬會應為社會出多分力。

經民聯陸瀚民關注政府會否容許馬會推行全球匯合彩池及新增籃球等博彩項目。陳茂波稱擴大彩池要待馬會研究，本港開拓其他博彩種類與否則關乎社會共識，個人而言不希望鼓勵市民、尤其是年輕人博彩。

民青局長麥美娟出席預算案記者會時稱，在本港面對艱難之時，相信馬會有能力承擔額外稅收，又否認是向馬會「開刀」，「相信他們（馬會）都知自己這麼多年對香港的貢獻，他們都應該引以為傲的」。

田北辰提出當局應盡快研究稅制改革。陳茂波稱當局對稅制改革已有深入研究並有不同方案，但要在合適時機提出，社會在疫情下壓力相當大，現時提出「似乎容易為社會添煩添亂」。

稅務學會前會長吳錦華接受查詢時稱，政府在疫情下推出多個逆周期措施大增開支，揭示本港稅基狹窄，長遠有必要推動稅制改革，但認同現在未必是最佳時機，形容本港才剛從大病復元，「是否一落牀就要好激烈地跑馬拉松呢？」吳稱相信政府一向有相關研究，待時機成熟便可啟動諮詢等程序。

市民質疑派錢遜澳門「丟架」 陳：不能打腫臉充闊佬

至於派糖紓困措施，有聽眾昨致電電台質疑，澳門每年派發1萬元，本港卻縮減消費券金額至5000元，「所謂輸人唔輸陣，香港係咪真係好丟架？」陳茂波稱政府不能「打腫臉皮充闊佬」，強調外匯基金用作穩定金融及貨幣市場，若政府輕易動用，會嚴重傷害社會，承認今次預算案「粒糖冇咁甜」，盼市民諒解。

（2023/24財政預算案）