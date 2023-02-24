撤辣有擔心 陳茂波：有錢人好多

議員管浩鳴說，部分非政府機構（NGO）希望購入住宅，或供服務者居住，關注政府會否為樓市辣招設「退場機制」。

陳茂波回應稱，若非政府機構因業務需要購入物業，當局可為單一項目研究是否扣減印花稅，但重申「辣招」是希望保障努力儲蓄、希望上樓的市民，「供應仲有限嘅前提下，我幾時都係先睇咗未曾有樓嘅市民先」，並同時表明對撤辣仍有擔心。

稱斷供情况微乎其微 信賣地流標不影響長策達標

此外，陳茂波昨出席預算案聯合電台節目時表示，目前樓價雖然從高位回調一成多，但仍屬平穩，無出現過任何金融風險，市民供樓「斷供」的情况微乎其微，因此政府不打算調整辣招。他又說現時樓市穩定，政府會繼續留意情况。

2023/24年度賣地計劃共有12幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建，以及市建局項目，預計全年潛在土地供應可興建超過2萬個單位。陳茂波認為，即使去年部分賣地項目流標，同年私營房屋土地仍可興建超過1.8萬個單位，有信心可超出《長遠房屋策略》中1.2萬個單位的年度估算需求。

（2023/24財政預算案）