青年宿舍首納賣地要求 東涌地皮一成樓面須建

政府伙NGO營運 宿位數待定

發展局表示，東涌東第106A號用地會將青年宿舍及私人住宅「集於一身」，料可提供約500個單位，其中約10%樓面面積為青年宿舍，初步計劃青年宿舍屬政府物業，建成後由政府伙拍非政府機構（NGO）營運。至於宿舍具體提供多少宿位，發展局表示需待民青局制訂細節。民青局表示正擬訂項目細節，待用地稍後推出時公布。

可建500伙 地皮估值至少16億

綜合市場消息，業界估計上述地皮可建約53萬方呎樓面，提供約500伙，地皮估值約16億至18億元，預計每方呎樓面地價3000至3500元。普縉助理總監（估值及諮詢）李雋傑表示，地皮加入青年宿舍要求，屬一項不同的社區設施，發展商出價將反映相關要求，另亦可將有關社福設施融合於發展項目中。翻查資料，是次亦為東涌東新填海區首次有地皮推售，其中106A號為臨海用地。

招國偉：機場將增聘 不憂入住率

公屋聯會總幹事招國偉說，機場於疫情期間曾做擴建商業設施工程，料機場未來將增聘人手，對人力資源需求較大，居於東涌將可方便在機場就業的年輕人，故不擔心相關青年宿舍的入住率。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，東涌選址遠離港鐵站，亦較為遙遠。他認為，若要吸引年輕人入住，需賦予宿舍定位，例如作為「人才公寓」吸引青年到大灣區工作，否則難以說服青年入住。

（2023/24財政預算案）