荃灣油柑頭千伙首置 下季賣地 第二個發展商興建首置盤 背山面海

發展局長甯漢豪昨公布下年度賣地計劃，涉及12幅住宅用地，其中荃灣油柑頭用地面積最大，約5公頃，可提供1950伙。她說，油柑頭地皮在規模和位置而言，相當適合做首置項目。她形容項目位置很好，背山面海，相信會很受歡迎，而地皮已完成改劃程序，隨時可出售。具體賣地條款將待房屋局敲定後公布。

共建1950伙 最少一半首置 甯漢豪：非壓低地價吸引競投

甯說，一如首個首置項目，油柑頭地皮將支援青年住屋需要，主要借助發展商力量發展，協助青年「上車」。她解釋，首置項目屬政策目標，局方以政策目標先行，此絕非代表政府壓低地價吸引財團競投。綜合市場消息，地皮估值約40億至47億元，預計每方呎樓面地價3800至4500元。

地皮估值最少40億 鄰近麗城

翻查資料，油柑頭地皮面積52.74萬方呎，預計可建樓面逾100萬方呎，屬下一年度推售的最大規模住宅地。地皮位於區內指標屋苑麗城花園後方，地勢較高，料建成後部分單位或可望見藍巴勒海峽，同時地皮鄰近一周前公布由嘉里以逾14億元、每呎樓面地價4578元投得的寶豐路住宅地皮。

立法會發展事務委員會主席謝偉銓認為，目前公私營房屋以七三比劃分，當局側重興建公屋，資助出售房屋則較少，並不足夠。他說，目前本港有足夠土地，認為應加大力度興建資助出售房屋，尤其首置盤，因可幫助從未置業的年輕家庭，同時可挽留人才，促進他們向上流動的機會。謝偉銓又說，當置業者擁有首個物業後，可鼓勵他們細屋換大屋，加強向上流動的決心。

謝偉銓促增建資助房屋 梁文廣倡研漸進式按揭

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，油柑頭項目地理位置優越，相當吸引，但除位置外，價格亦為吸引市民「上車」的重要因素。他認為目前項目細節尚未出爐，只能持觀望狀態，而當局制訂細節時應考慮加入新按揭模式，如漸進式按揭等。梁解釋，按傳統按揭模式，首置買家要付出一大筆錢作首期，恐會影響銷情。

公屋聯會總幹事招國偉表示，首置盤定位在居屋之上，認為項目具相當吸引力。他說，即使早前樓價下行，但項目正式出售已是數年後的事，認為未來樓市「唔會走得太下坡」。

明報記者

（2023/24財政預算案）

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