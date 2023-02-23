鼓勵港企創科 推「專利盒」減利得稅

星英早推稅率低見5%至10%

消息：未定水平年內諮詢業界

現時全球多地都有就專利商品化提供類似稅務優惠。其中新加坡在2017年財政預算案推出知識產權發展優惠計劃（IDI），合資格企業可獲5%或10%稅務優惠，其中5年內於當地聘用至少20名技術僱員、投入1050萬新加坡元（約6154萬港元）額外營運開支，可享5%稅率。該計劃原屬短期措施，新加坡最新財政預算案宣布申請期延長至2028年底。至於英國，企業稅稅率介乎19%至25%，經專利盒（patent box）政策獲利企業只需付10%稅款。

擬要求受惠專利在港註冊

本港現行利得稅率介乎7.5%至16.5%。政府消息人士昨稱，「專利盒」目標受惠對象為本港公司，至於優惠稅率水平是劃一抑或有不同類別等，暫無明確意向，政府原則是「確保香港稅率具競爭力」，鼓勵本地公司從事創科，當局今年內會就修例諮詢業界。消息又稱，政府現時方向是要求可獲減稅的專利須透過香港專利制度註冊，「自己（政府）都要睇一次是否具原創性及具一定水平」。

議員倡建數據庫 助專利比對

科技創新界議員邱達根認為，「專利盒」政策有助鼓勵企業創新、促進本港知識產權發展，稅率愈低愈好，建議政府在引入稅務優惠同時運用大數據及建立健全數據庫，提供服務協助客戶比對專利在其他地方是否同樣具獨特性，促進本港專利制度發展。

（2023/24財政預算案）