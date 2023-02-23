創科園3大樓明年底建成 兩實驗室一人才公寓 消息：河套用地供方艙 餘下5座未有期

預算案指出，為強化建設北都治理體系，除與內地相關部門成立專班，亦正籌備「北部都會區統籌辦事處」推展相關工作。預算案稱，除了加緊落實區內已動工的古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村及元朗南大型新發展區，正同步推進其他發展項目的規劃及工程研究，將於第二季就新田科技城的發展方案和土地規劃展開諮詢。被問到會否諮詢公眾，消息人士回應稱「將會諮詢相關持份者」。

創科局去年回應表示，創科園公司目標於2024年底起分階段建成第一批次發展的8座樓宇。

新田科技城第二季啓諮詢

消息昨稱，首3座大樓涉及兩座實驗室，建築樓面面積共約3.2萬平方米；餘下一座為人才公寓，建築樓面面積約為5700平方米。消息人士又透露，除上述3座樓宇，其餘5座涉約8萬多平方米，當中包括兩至三座實驗室，原預計2025至2027年建成，但由於位處河套區的部分用地被用作社區隔離設施，餘下5座樓宇尚未有建成時間表。

（2023/24財政預算案）