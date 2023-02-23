「科研產業前提」 研建AI超算中心 尚海龍指成本巨大 籲公私營合作減負擔

消息：提供算力 不涉數據共享

預算案表示，科研和人工智能（AI）產業發展的先決條件是本港具備足夠的算力基礎，故政府目標在2023/24年度完成建立人工智能超算中心的可行性研究。消息人士稱，設立相關設施主要是提供算力，不涉數據共享。尚海龍稱，超算中心所涉開支巨大，建議支持私營企業參與建設。科技創新界議員邱達根向本報表示，內地有10多個類似中心，多由政府興建，再收費使用設備，建議港府可研究對不同機構或用途設不同定價。

設微電子研發院 研晶片發展電動車

預算案又提到，政府將設立一所微電子研發院，推動本港微電子發展，冀能成為「亞太區內支援微電子發展的領先機構」。消息稱，研發院會集中發展第三代晶片技術，該類晶片運算速度較慢，但可承受較高電壓，適用於電動車技術發展，故發展潛力大；政府期望中心可有小規模生產方便成果轉化，會善用元朗創新園微電子中心設施建立研發院，暫未有具體開支預算，冀今年內落實具體運作細節。

為配合政府在引入「重點企業」落戶香港，預算案提出由科技園公司就興建第二個先進製造業中心做可行性研究。現有位於將軍澳的首個先進製造業中心去年4月開幕，消息稱，中心進駐比例至今已有四成、料今年內達六成，2025年將會全滿，因此冀建新中心滿足日後需求，選址會在現有數個創科園內考慮。消息又指，第二個中心料將用於發展生命健康、新能源等產業。

研再建先進製造業中心

預算案另亦撥款支持基礎科研及培育初創企業，其中提出從去年預算案預留的100億元中，撥出60億元用於資助大學及科研機構設立主題研究院，促進橫跨院校、機構和學科的合作，今年內會邀請有意設立生命健康科研學院的院校和機構提交建議書。

60億助設主題研究院 推跨校合作

另外，政府向數碼港預留多筆款項推行資助計劃，包括預留5億元由數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，協助中小企業應用現成的基礎數碼方案；預留2.65億元推出針對「智慧生活初創企業」的培育計劃。至於科技園公司方面，政府增資4億元推行「科技企業投資基金」，並加注1.1億元推出「共同企業加速計劃」協助初創發展。

明報記者

（2023/24財政預算案）