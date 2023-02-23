一支加稅6毫 每包煙售約74元

吸煙委歡迎 報販憂摺檔潮

預算案提出，即時將每支香煙的稅款調高6角，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率。以每包香煙有20支煙計算，每包稅款加12元，零售價由約60元加至73.75元；而煙草稅佔零售價比例亦由62%升至68%，惟與世衛建議的75%仍有距離。消息人士稱，有關比率需平衡公共健康、市民反應等因素，而政府將在今年上半年就下階段控煙措施諮詢公眾。

本港於2011及2014年均曾上調煙草稅，增幅分別為41.5%及11.7%。消息人士稱，受通脹等因素影響，當時加稅對控煙的成效已被淡化，故有需要加稅以免吸煙率反彈，有關部門另估計放寬防疫措施或令吸煙率反彈。

全港報販大聯盟表示，基層報販已飽受新冠疫情蹂躪，憂加稅令業界掀「摺檔潮」。長遠煙草政策關注組召集人盧啟律表示，加稅後香港煙價將是內地煙價的3倍，憂助長黑市活動，建議政府透過公眾諮詢提出不同理性可行的控煙措施予公眾討論。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊則稱，樂見政府積極加強控煙力度，期望財政司長制訂政策按年增加稅率，以持續減低煙草的可負擔程度。港大醫學院護理學院亦歡迎加煙稅，學院教授陳肇始形容措施是「最有效的單一控煙政策」，能預防戒煙者復吸等，為推進「煙草終局」踏出重要一步。

（2023/24財政預算案）