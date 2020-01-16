徵額外足球博彩稅5年120億 馬會：影響慈善撥款

馬會促檢討賭波發牌、長遠減稅率

馬會昨發聲明表示，建議政府展開對足球博彩發牌條件的檢討，給予馬會必需的彈性及競爭力，以應對來自非法外圍和境外莊家的市場競爭及挑戰，並緩解因須繳交「額外足球博彩稅」而引致收入下降的負面影響。馬會強烈促請政府檢討及長遠調低博彩稅率，特別是72.5%至75%賽馬博彩稅率，並希望政府支持引入更多越洋轉播及全球匯合彩池。

翻查馬會年報，2021/22年度已審批慈善捐款約66億元，當中45億為恒常捐款，另撥捐21億支援與新冠疫情有關的項目，以及支持特區成立25周年的社區活動。

馬會現時按50%稅率交足球博彩稅，政府消息人士稱，馬會去年交約98億元足球博彩稅，意味馬會亦能有約98億元收入，認為有空間收額外稅款；但指24億元非經科學計算，亦非與馬會商討得出；當局將修改博彩稅條例，料今年中提交立法會審議。

陳茂波叫馬會「自己諗掂」 葉劉：信雙方有共識

陳茂波出席預算案記者會表示，24億元相等於足球博彩稅率增至約60%，會於未來5年觀察足球博彩的競爭環境，並視乎馬會儲備狀况及對慈善事業投入等因素，「（馬會）要度吓點樣去處理呢24億，佢節流又好、用佢reserve（儲備）又好，各樣都好，呢個佢自己諗掂佢」。

新民黨曾倡議上調足球博彩稅，該黨主席兼行會召集人葉劉淑儀形容政府做法「聰明」，沒修訂博彩稅稅率，相信政府與馬會達成共識。她認為，近年馬會博彩業收入不斷增加，未能提供任何數據預測其收入減少的原因；政府已表明「封頂」，相關稅項「當是幫忙吓政府」。

行會成員、自由黨張宇人認為日後不應再加博彩稅；又形容馬會是「會生金蛋的雞，千祈唔好殺雞取卵」，政府收支平衡後，「唔好再揼（馬會）心口」。

（2023/24財政預算案）