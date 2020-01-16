首置印花稅減 300萬樓納百元門檻 涵非住宅料3.7萬買家受惠 不撤辣地產界失望

陳茂波說，去年購置住宅物業者，逾九成屬首次置業，考慮到物業印花稅自2010年均未有調整，並希望減輕一般家庭首置負擔，特別是中小型單位，故調整印花稅稅階，即日生效，料3.7萬名買家受惠，預計港府每年因而少收約19億元。

300萬樓慳稅逾4萬 900萬樓慳6.75萬

在新印花稅計算方式下，以往樓價200萬元或以下才收取100元印花稅的階梯，擴展至300萬元；若以樓價300萬元計，舊制下買家付樓價1.5%、即4.5萬元印花稅，新制下只需付100元，新稅款大減99.8%。300萬元以上至1008萬元樓價之印花稅亦獲調整，但減幅較小，如樓價900萬元之物業，新印花稅為27萬元（樓價3%），較舊印花稅33.75萬元（樓價3.75%），節省6.75萬元（20%）。

難與減辣比 政府消息：料不會掀炒風

政府消息人士說新措施是希望減輕首置客負擔，而每宗減稅亦只少收數萬元，難與直接減辣比較，料不會掀炒風。該人說，預期3.7萬名受惠者中，住宅買家佔約3.25萬人、非住宅買家佔約4500人。

立法會地產及建造界議員龍漢標稱，對港府不撤辣感非常失望。他認為，現時外圍和本地經濟環境，已跟港府13年前推辣招時不同，去年住宅交投大幅縮減至約4.5萬宗，而辣招屬「非常時期非常措施」，政府應重新審視辣招，作適度放寬甚至撤銷。

3新盤勢受惠 中原料全年成交增兩成

值得留意的是，調整印花稅率即日生效，3個即將推出的新盤料最受惠。以會德豐明日首輪開賣148伙的藍田KOKO ROSSO為例，就有136伙、即約92%屬折實價低於900萬元。新地日前開價的屯門兆康NOVO LAND第2B期，首推146伙，折實價為425.5萬至947.3萬元，當中113伙、即約77%折實低於900萬元。此外，麗展和市建局合作的觀塘新盤Bal Residence最快今日開價。麗展高級副總裁潘銳民透露，項目首批單位中，料大部分折實價均低於900萬元，意味新稅率有助買家入市。

據中原地產研究部統計，去年全年樓價300萬元以下一、二手私宅登記2359宗，僅佔整體私宅登記5.6%，同年1000萬元以下一、二手私宅登記逾3.33萬宗，佔整體登記79.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，1008萬元以下物業成交為市場主流，料調減印花稅稅階，可為今年樓價升幅增添1%至2%、成交量增20%。

明報記者

（2023/24財政預算案）