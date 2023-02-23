推的士轉電動 政府百分百擔保貸款

消息：每輛上限35萬元 擬年中推

政府去年共批出8輛電動的士試驗申請，據悉已有兩部紅的在路上試行，司機亦滿意電動的士表現。消息指，除了擔保計劃，當局預計在東涌及將軍澳各安裝7至8支電動的士專用快速充電樁，兩區預計分別於今年內及明年初安裝。

當局另預留3.5億元，資助4間港內航線的渡輪營辦商建造及試驗電動渡輪和充電設施，預計明年開始試驗。消息指，計劃將全數資助富裕小輪、天星小輪、珠江客運及珊瑚海船務各購1艘電動渡輪及首兩年運作開支，每艘涉資助額5000萬至8000萬元，各可載200至400人，天星使用電動渡輪路線料為往來尖沙嘴及中環。

預留3.5億資助電動渡輪試驗

當局又在新能源運輸基金下預留2億元，與專營巴士公司等合作，今年開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛試驗，據悉，當局將資助購買4至5輛氫能巴、10輛重型車及相應的加氫設施，但資助額未必足夠，巴士公司等需承擔部分開支。由於隧道為密封空間，法例未容許氫能車駛進，故測試路線會集中路面，期望今年內有首輛氫能雙層巴落地。

（2023/24財政預算案）