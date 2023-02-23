5紀律部隊人手減 4開支續增

13部門職位增 資科辦26個最多

警務處、消防處、入境處、懲教署及飛行服務隊2023/24年度將減少4至132個職位，大部分撥款不跌反升，唯獨飛行服務隊按年度減少12%至6.2億元，主要因購置直升機和模擬飛行訓練器所需的現金流減少。其餘5個紀律部隊開支預算增幅介乎3.7%至7.5%，最多是海關。另一邊廂，撇除各決策局，共有13個部門將增加職位，開位最多是資科辦，其次是稅務局及社署（見表）。

開支方面，大部分決策局及部門於2023/24年度撥款均見增長，若不計算雜項服務，增幅最高是預計開支14.2億元的選舉事務處，較2022/23年度修訂預算增69%，主要由於選舉開支上升。總選舉事務主任報告顯示，將按地方行政檢討結果落實相關工作（即視乎檢討結果籌辦區議會選舉），並會檢討選舉安排，以期日後於選舉各階段加強資訊科技應用和引入「更高效和人性化」措施。

財政司長陳茂波稱，部門通過重訂工作優次、內部調配、精簡程序及提升效率維持現有編制，並將維持公務員編制零增長目標。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員顏汶羽說，近年政府致力發展創科及建設智慧政府，並推動各類工程和規劃，在資科辦等部門增人手非常合理，並稱預算案繼續嚴格控制開支增長，包括公務員編制，故僅維持低雙位數增幅。

（2023/24財政預算案）