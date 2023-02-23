私人發展安老院續免地價 面積擬上調至1.2萬平方米

【明報專訊】為提供誘因鼓勵發展商於私人發展項目興建和營運安老院，新一份財政預算案建議除了繼續豁免相關私營安老院所涉的樓面面積地價，決定提高每個發展項目能受惠的安老院面積，並建議進一步寬免有關樓面計入項目可容納的最高樓面面積，今年第二季推出，試行3年再檢討。政府消息人士稱，現行計劃下每個發展項目能受惠的安老院面積不可超過5400平方米，希望上調至1.2萬平方米。
第二季推 試行3年再檢討
政府2003年推出「鼓勵在新私人發展物業內提供安老院舍院址計劃」，若發展商願意在土地交易時加入契約條款確保提供安老院址，並獲社署等部門支持，院址可豁免繳付地價。消息人士指出，計劃至今收到6宗申請，僅1間安老院2021年於屯門開始營運，有見申請不多，希望提供更多誘因鼓勵發展商提供更多優質院舍。
發展局和勞福局亦會為殘疾院舍制訂同類計劃，政府消息人士稱暫未有推行時間表。
為年長僱員自願積金供款 扣稅倍增
另外，為鼓勵僱主繼續聘用年長僱員及增加銀髮族的退休儲蓄，預算案建議提高僱主為年滿65歲僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，由100%增至200%。政府今年第三季會將「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，預計受惠人數由現時8000增至2025/26年度的1.2萬，涉及經常開支每年約9億元。
低收入照顧者津貼增金額、恆常化
政府推出多項措施加強支援照顧者，包括今年10月起恆常化兩項低收入照顧者生活津貼，並增加每月津貼金額，由2400元增至3000元，涉及每年約4.3億元開支。當局今年第三季將設立照顧者支援專線，由專業社工提供緊急支援、情緒輔導及外展等服務，政府消息人士稱社署計劃招標委託非政府機構負責有關專線，24小時運作。