私人發展安老院續免地價 面積擬上調至1.2萬平方米

第二季推 試行3年再檢討

政府2003年推出「鼓勵在新私人發展物業內提供安老院舍院址計劃」，若發展商願意在土地交易時加入契約條款確保提供安老院址，並獲社署等部門支持，院址可豁免繳付地價。消息人士指出，計劃至今收到6宗申請，僅1間安老院2021年於屯門開始營運，有見申請不多，希望提供更多誘因鼓勵發展商提供更多優質院舍。

發展局和勞福局亦會為殘疾院舍制訂同類計劃，政府消息人士稱暫未有推行時間表。

為年長僱員自願積金供款 扣稅倍增

另外，為鼓勵僱主繼續聘用年長僱員及增加銀髮族的退休儲蓄，預算案建議提高僱主為年滿65歲僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，由100%增至200%。政府今年第三季會將「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，預計受惠人數由現時8000增至2025/26年度的1.2萬，涉及經常開支每年約9億元。

低收入照顧者津貼增金額、恆常化

政府推出多項措施加強支援照顧者，包括今年10月起恆常化兩項低收入照顧者生活津貼，並增加每月津貼金額，由2400元增至3000元，涉及每年約4.3億元開支。當局今年第三季將設立照顧者支援專線，由專業社工提供緊急支援、情緒輔導及外展等服務，政府消息人士稱社署計劃招標委託非政府機構負責有關專線，24小時運作。

（2023/24財政預算案）