新冠疫苗撥款餘51億 研接種恆常化

【明報專訊】本港對抗新冠疫情逾3年，隨着社會走向復常，政府各項防疫抗疫開支陸續「埋單」結算。據悉政府抗疫開支逾3200億元，涵蓋疫苗接種、檢測和隔離，以及防疫抗疫基金等。根據衛生署開支預算，政府於2021/22年度起分批撥款144.7億元推行新冠疫苗採購及注射，至2023/24年度尚餘50.7億元。政府消息人士透露，政府仍在研究將新冠疫苗「恆常化」，如應否以季節性流感疫苗接種計劃類似的模式推行，最快下月有定案。
總抗疫開支未有明細
政府消息人士表示，政府正總結逾3200億元抗疫開支，各範疇具體花費尚待細分，初步涵蓋疫苗、檢測、隔離，以及共2509億元的防疫抗疫基金。
消息稱50.7億元疫苗餘款涵蓋採購及行政費，政府對下一步疫苗策略未有定案，因此預算金額寧濫勿缺，最多備而不用。消息人士透露，政府正研究將新冠疫苗恆常化，如應否參考流感疫苗安排，並要釐定涵蓋哪些年齡層、風險群組，也要考慮不同數據和專家意見；又稱世衛下月將檢視疫苗策略，本港最快要之後方有定案。
社區隔離設施工程費結算未完成
至於隔離配套，撇除落馬洲河套區應急醫院及隔離設施由中央負責費用，其餘8個社區隔離設施由政府於防疫抗疫基金預留120億元興建，發展局早前回覆傳媒查詢時稱，工程合約費用結算工作尚在進行。據悉有關開支由承建商實報實銷，實際有否超支仍未完成結算。