醫衛預算減兩成 醫局撥款10年首降 財案指疫情緩和 彭鴻昌憂礙「後疫情」跟進

范鴻齡：倘扣抗疫撥款 整體仍增

預算案提出，港府2023/24年度醫療衛生整體開支預算為1248億元，按年減19.2%；當中1044億為經常開支，按年跌約17.8%。醫管局於2023/24年度獲909億元總撥款，按年跌約2.7%。主席范鴻齡表示，若扣除用於抗疫的額外撥款，局方2023/24年度所獲撥款仍增加，重申將以不同措施挽留人手，公院亦會在2023/24年度增設約100張病牀。上一份預算案中，政府曾向醫管局撥75億元應對疫情，據了解若扣除相關撥款，醫管局撥款有5.8%增幅。

據悉，醫療衛生撥款下跌主因與新冠疫情緩和、檢測及檢疫等開支隨之減少有關。政府開支預算另顯示，衛生署2023/24年度整體職位數目將削60個，其中50個涉預防疾病。

彭鴻昌指出，理解隨着新冠疫情放緩，相關開支勢必減少，惟「後疫情」仍有不少工作，如治理長新冠患者、醫管局員工或要加班處理疫情高峰期延期的非緊急手術等，憂慮大幅減少預算或未有能力消化。2023/24年度醫療衛生經常開支預算將佔政府相關預算的18.6%，彭指比率與過去數年相若，惟本港人口老化、醫療人手短缺等問題漸趨嚴重，盼日後可再提升醫療開支。

林哲玄稱未必完全反映支援力度

林哲玄向本報稱，是次預算案未涉獵部分醫療議題，如完善公共牙科服務制度、基層醫療詳細方向等，由於相關項目日後均能申請額外撥款，形容預算案未必完全反映港府未來支援醫療發展的力度。

基層醫療少着墨 消息：已留30億

現屆政府大力推動基層醫療以減公營醫療系統負擔，今次預算案只列出將在今年第三季公布「慢性疾病共同治理計劃」、「優化長者醫療券」措施詳情，未有提及其他基醫措施。消息人士補充，政府將如期在今年內落實上述兩項計劃，已預留30多億推行相關措施，當中約19億用以改善醫療券，料有140萬名合資格長者受惠。醫療券改善後，長者要至少將1000元用於「特定基層醫療用途」才會獲發加碼的500元，消息人士續稱，特定用途將涵蓋購買預防藥物、疫苗、洗牙及基本補牙等牙科服務。

明報記者

（2023/24財政預算案）