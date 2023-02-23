27億百分百貸款擔保 援旅業跨境客運 旅議會不滿無直接津貼 政府：原意助周轉

4月推 九成予旅社

消息指，持牌旅行社代理商申請須符合多個條件，包括截至3月底前已營運至少3個月、非本地上市註冊企業、沒持破產令、以及沒有逾兩個月違約欠款等。至於為何不直接津貼，政府消息指，措施原意為助業界周轉，「借錢畀你復業」，盼業界復蘇後可恢復自主營運。原定下月底屆滿的「旅行社鼓勵計劃」，亦會延長3個月，據悉每間旅社接待旅客時可獲的現金獎名額會增加500個至1500個，每接待一名客人可獲100元資助。

酒店未受惠 議員指支援乏

旅遊界立法會議員姚柏良認為，預算案對支援業界力度不足，尤其酒店業界連減免水電費及排污費等支援也沒有，未見政府有切實體恤酒店營運困難。至於對旅行社的支援，他稱部分旅行社連基本開支亦未能負擔，「還唔起就未必會借錢」，擔心貸款支援未必人人合適。旅議會表示，對政府未回應業界設「復業基金」及提供直接津貼感失望。

撥兩億競投大型國際會展來港

另外，為吸引高增值旅客來港，政府亦向旅發局額外撥款約兩億元，以爭取更多不同規模及類型國際會議和展覽在港舉行。消息指，撥款將用於大舉競投新設或疫情期間移師其他地方，而規模超過400名非本地參加者的大型國際會展活動；亦資助一直紮根本港的展覽單位引入高端國際會議來港，以及爭取約10至400人規模的小型獎勵旅遊團來港等。為助航空業復蘇，預算案稱機管局將減免機場費用，冀為航空公司復辦或開辦新航線提供誘因。

（2023/24財政預算案）