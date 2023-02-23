派糖減半 5000元消費券分兩期派

退稅上限6000 增子女免稅額

政府連續第3年派消費券，今次金額較去年減半至5000元，將分兩期派發。政府消息人士表示，去年第二期消費券已登記市民將自動獲發首期消費券，適用範圍與去年大致相同，首期沿用6個電子支付平台，除帳戶失效等特殊理由不能轉換平台。政府消息人士稱，粗略估計消費券可令本地生產總值增長0.6%。

多項紓困措施均「縮水」，薪俸稅和個人入息課稅寬減上限減至6000元，差餉僅寬減首兩季、上限1000元，不過子女免稅額2023/24年度則加碼至13萬元，亦維持發放額外半個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼，以及為住宅提供1000元電費補貼（見表）。

陳茂波於記者會稱，由於出現財赤，「派糖」量力而為，目前支援措施已是政府「力能所及」。他稱，社會對應否續派消費券分歧很大，考慮財政狀况後最終為鞏固經濟復蘇決定再派，但力度減少。

學者恐消費券成效弱 政黨促加碼

經濟學者李兆波及關焯照均估計，消費券經濟提振作用有限，難為本地生產總值貢獻0.6%。關焯照質疑在龐大財赤下「派糖」594億元是太多，認為經濟復蘇初期可推出退稅等措施，再派消費券缺乏成效，通關後不少經濟效益將外流。

各黨派均歡迎再派消費券及其他紓困措施。其中一直反對派消費券的新民黨主席葉劉淑儀認為，消費券在復蘇階段能刺激消費，讓市民高興一番。民主黨亦歡迎繼續派消費劵，但認為金額不足，18歲以下亦未能受惠，促請政府考慮加碼。

（2023/24財政預算案）