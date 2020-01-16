財赤1398億 連年發債助提早「轉盈」 最少5年各舉650億 學者：本質非收入損財政紀律

債將佔GDP 9.5% 陳茂波：非常安全水平

陳茂波昨強調，本港的未償還債務佔本地生產總值不高於10%，相比鄰近地區逾100%借貸比率，本港屬「非常安全」水平，認為可善用市場資金，「不用下下用自己錢」。政府消息人士說，參考新加坡財政儲備亦不少，發債率同樣高，達130%，稱發債可在短期處理現金流問題。除了發債，政府亦採其他措施開源節流，包括向馬會徵收「額外足球博彩稅」、加煙草稅及控制公務員編制零增長等。

收入低於預算15.7% 主因地價印花稅

財赤問題較預期嚴重，2022/23年度政府收入的修訂預算為6038億元，支出的修訂預算為8096億元。陳茂波說，政府收入較原預算低15.7%，主因地價及印花稅較預期少，其中地價收入和印花稅收入為近6年新低，分別為711億及670億元，各較預算少收489億及460億元。

本港財政儲備自2018/19年度減少，2022/23年度降至8173億元財政儲備，但隨政府擬每年發債650億元，預算收入及財政儲備可逐步回升，至2027/28年度盈餘可達近千億元，財政儲備回升至9800億（見表）。陳稱，有相對政府開支12個月的財政儲備的地方不多，認為目前儲備是「安全的」，又強調量入為出方向無變。

設基建債券擬短期 「讓市民有參與感」

預算案其中「亮點」是發行基建債券，以更好管理大型基建的現金流需要，並建議讓公眾有機會參與認購，預計2023/24年度向立法會提交發債建議。政府消息人士表示，每年650億元發債額中，其中基建債的年息率、年期、基建項目等，金管局仍在研究，預計將發行較短期債券，如3至5年。以往債券對象多是機構投資者，基建債會讓市民參與。

陳茂波說，本港未來有「三鐵三路」等大型基建涉不少投資，但強調發債與交椅洲人工島項目「不是掛鈎」，後者在諮詢公眾後再討論。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，發債需償還款項及利息，本質不是收入，並非應付財赤的良方。李認為，現時美國息率較高，市場有其他高息投資工具，政府擬定的發債額不易達標，倘為增吸引力提高息率，成本將進一步提高。

學者：易致大額儲備幻覺 非發債時機

浸大商學院高級講師黃健明提醒，以發債增加收入，易造成本港有大額儲備的幻覺，影響財政紀律，認為按目前儲備水平，仍有條件動用以作基建用途。他又建議政府按基建項目發專項債，增加透明度。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照稱，現時美國10年期國債息率約4%，基建債需具吸引力，息率必須更高，惟增加發債成本，認為目前非發債時機。他建議政府待兩年後再審視財政狀况才決定是否發債。

金管局先後4次發售綠債，金額共約65億美元及50億人民幣，按去年11月派息資料，年息率2.5%。民建聯議員陳仲尼表示，一般基建發債年期較長，至少15至20年，建議按發債幣值所屬地區的長債孳息率作參考，擬定息率。他認為基建債應設不同幣值，供本地及境外機構、高資產值人士及散戶認購。

明報記者

（2023/24財政預算案）

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