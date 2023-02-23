官涌擬改建市政大廈 增攀登滑板場地

年內技術研究畢 未提造價時間表

預算案提及，文化體育及旅遊局正研究建造「城市運動體育中心」，並指今年內會完成技術研究。政府消息人士透露，食環署會將人流稀疏的街市整合或關閉，務求「地盡其用」，又稱官涌市政大廈樓底高，適合提供攀登及滑板等運動場地，但暫未提及造價及落實時間表。本報查詢食環署有關場地改建，截稿前未有回覆。

民建聯立法會議員鄭泳舜歡迎建議，稱大廈平日人流少，很多地方用來擺貨，認為「有少少浪費」。他表示，相關建議有助紓緩現時場地不足，又稱近年有不少國際新興運動比賽，期望政府依照國際規格興建場地，配合未來體育產業化政策，推動更多青年參與。

樂歷新興運動體育會負責人黃先生則表示，官涌市政大廈選址方便，鄰近地鐵站，相信改建完成後會有很多市民選擇該場地。他又指出，現時康體場地並不足夠，導致炒場嚴重，形容建議為其中一個解決場地不足的方法，期望政府日後繼續興建康體設施，有助推廣本港城市運動發展。

（2023/24財政預算案）