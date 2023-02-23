商會倡北都建國際大學城 招名門設分校

就搶人才政策，香港工業總會稱當局正準備更新「人才清單」，將展開人力資源推算，期望當局因應本港產業發展可能的各種空缺，制訂長遠人力資源策略；同時歡迎職訓局推先導計劃，讓中學生及早接觸職專教育，加上政府計劃恆常化應用教育文憑課程，研究推出更多「應用學位課程先導計劃」課程，相信能培育本地產業發展所需人才。

工總籲按產業空缺訂人力策略

扶助企業政策方面，預算案提出將「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限，延長至明年3月底等。香港中華廠商聯合會相信，措施有助中小企紓解流動資金，鞏固業務復原；廠商會建議政府考慮全面開放「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」的地域限制，擴大資助範圍至主攻本港市場的項目，配合港商加緊在本土及「一帶一路」國家拓展業務版圖的趨勢。

香港總商會稱，支持預算案着力促進數碼經濟發展，並完善知識產權及爭議解決機制，認為本港經濟正在轉型，科技、創新及數碼轉型將引領變革，本港需更多配套服務和專才以推動高質量發展；又形容撥款支援中小企數碼轉型和扶持初創企業，以鼓勵服務供應商升級轉型、投資基建和配套服務，屬「向前邁出的積極一步」。

（2023/24財政預算案）