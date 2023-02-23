斥兩億育物流人才 一億津貼建造業學員

勞福局料下月更新「人才清單」

針對物流業，預算案提出向「海運及空運人才培訓基金」注資兩億元，加強物流業人才培訓，推動「高端」、高增值及智慧物流發展；並鼓勵業界與大專院校及專業團體合作，吸引更多年輕人入行。政府今年亦會推出「海事人才培訓資助計劃」，提供見習機會，以培育本地海事律師。

增150灣區航空青年實習名額

航空業方面，預算案提出將「大灣區青年航空業實習計劃」名額由300增至450名，以應付本港及內地航空業長遠人力需求。同時，政府亦正與機管局檢視航空業中長期的人手短缺問題，尋求解決方案。

未來將有不少基建陸續上馬，建造業亦將面對人力短缺，預算案擬撥款約1億元，由政府與專上院校合作推兩年先導計劃，為就讀建造業相關兼讀制學位課程的學員提供在職培訓津貼。政府會預留700萬元與香港建造學院合作，推出為期兩年的「先聘請後培訓」資助計劃，為選擇就讀建造業安全主任課程的學員，提供在職培訓津貼。

（2023/24財政預算案）