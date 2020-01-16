重推投資移民 1000萬門檻「大大加高」 學者憂損吸引力 陳茂波：研要求投資初創創科

政府2003年推出「資本投資者入境計劃」，2015年暫停接受申請。陳茂波表示，重啟投資移民的申請條件將依循舊計劃，內地居民將不符合資格，亦會考慮要求申請人將資金投資在初創和創科等指定產業。根據舊計劃，內地人須取得外國居留權方符合資格申請。財庫局長許正宇昨出席記者會時表明，投資金額要求將會較舊計劃倍增。

不包括投資房產 不欲影響樓市

移民顧問料辣招下無影響

政府消息人士表示，計劃旨在吸引海外資金，以協助本港長遠發展，預計今年內公布詳情，投資門檻和年期等細節仍有待敲定。舊有計劃在2010年剔除房地產投資項目，對於新計劃繼續不涵蓋物業投資，政府消息人士解釋主要因為樓市較為敏感，不希望有關計劃影響樓市，又透露將會研究規定投資能幫助香港長遠發展的產業。

李兆波指鄰國潛力大 應維持門檻

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，維持舊計劃1000萬元投資門檻才合理。他稱現時本港營商成本高，鄰近國家或地區如大灣區、印度及東盟國家經濟潛力大，對投資者而言也吸引，面對競爭倘政府大幅提高投資門檻，憂慮計劃成效將大打折扣。

環凱移民顧問董事張家禧亦認為，投資門檻不適宜大增，1300萬至1500萬屬於可接受水平。張家禧亦表示，樓市辣招下炒賣物業成本高，認為應放寬容許投資物業以增加計劃吸引力，不擔心開放有關規定會推高樓市。

禁內地人申請 中小企聯會盼准優才

翻查資料，舊計劃投資總額超過3419億元，於獲批申請人中，有外國居留權的內地人佔絕大多數（見表）。對於重啟計劃繼續不准內地人申請，張家禧認為過去大部分申請者本身是內地人，若政府容許內地居民直接申請，他們投資移民來港的成本將會更低，加上歐美多國陸續暫停投資移民計劃，預料可以吸引更多內地人申請。

議員倡設投資創科比例

香港中小型企業聯合會會長郭志華亦稱，期望政府會考慮容許內地優才申請，並建議指定投資產業包括中小企及中小型科技企業。從事金融投資的民建聯立法會議員陳仲尼建議，規定申請人投資一定比例至創科產業，包括人工智能、生物科技、新材料等行業，其他資金則可以投放在本港金融產品，例如政府發行債券等。他又認為，計劃應該要求投資者聘請至少1名海外專才以及指定比例本地員工。

明報記者

（2023/24財政預算案）