孫玉菡：入境處把關 議員批「推波畀人」

【明報專訊】本報昨日報道曾因基因編輯嬰兒而在內地判囚的賀建奎獲批高才通後，據悉政府高層高度關注事件，事件發酵不足一日，政府昨晚即宣布補救措施，賀之簽證亦宣告無效。統籌高才通的勞福局長孫玉菡昨早一度強調審批過程「最後把關的是入境處長」，有立法會議員批評政府部門之間「推來推去」。
孫玉菡昨早出席活動後率先「撲火」，承認高才通申請人毋須申報刑事紀錄，當局日後或調整，強調審批過程「最後把關的是入境處長」。至昨晚約7時半，孫在facebook交代補救措施，形容入境處「火速回應」並調整計劃申請流程。政府發言人深夜表示，入境處長宣告賀之簽證無效，並將刑事調查。
孫曾稱有個案即日批
立法會議員狄志遠認為勞福局制訂高才通政策時「明顯諗漏咗」，人才不論技術、品格、質素皆重要。他說事件反映有關措施和審批混亂，政府部門之間「推來推去」，「（勞福）局長不是推咗個波畀人就算」，促勞福局和入境處清晰交代審批程序和準則。立法會議員江玉歡認為，負責制訂高才通的勞福局和審批申請的入境處在事件都有責任，應全面檢視政策和審批有何漏洞。
高才通至今逾萬宗申請，至少7800宗獲批，孫本月初回應立法會議員書面質詢時表示，「部分簡單的個案可即日獲批」，速度之快曾惹關注。江玉歡舉例，找大學核實申請人申報的學歷需時，但部分人卻短時間內獲批，令人擔心審批是否欠嚴謹，「還是別人寫什麼你就信？」