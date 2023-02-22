孫玉菡：入境處把關 議員批「推波畀人」

孫玉菡昨早出席活動後率先「撲火」，承認高才通申請人毋須申報刑事紀錄，當局日後或調整，強調審批過程「最後把關的是入境處長」。至昨晚約7時半，孫在facebook交代補救措施，形容入境處「火速回應」並調整計劃申請流程。政府發言人深夜表示，入境處長宣告賀之簽證無效，並將刑事調查。

孫曾稱有個案即日批

立法會議員狄志遠認為勞福局制訂高才通政策時「明顯諗漏咗」，人才不論技術、品格、質素皆重要。他說事件反映有關措施和審批混亂，政府部門之間「推來推去」，「（勞福）局長不是推咗個波畀人就算」，促勞福局和入境處清晰交代審批程序和準則。立法會議員江玉歡認為，負責制訂高才通的勞福局和審批申請的入境處在事件都有責任，應全面檢視政策和審批有何漏洞。

高才通至今逾萬宗申請，至少7800宗獲批，孫本月初回應立法會議員書面質詢時表示，「部分簡單的個案可即日獲批」，速度之快曾惹關注。江玉歡舉例，找大學核實申請人申報的學歷需時，但部分人卻短時間內獲批，令人擔心審批是否欠嚴謹，「還是別人寫什麼你就信？」