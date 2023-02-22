高才通孕婦抵港 稱即預約公院分娩

入境處：一直分析來港產子手法 已加強措施

勞福局長孫玉菡昨出席活動後見傳媒，未有正面回應孕婦獲批高才通的爭議，強調高才通目的為補充本地高學歷、高技術人才。入境處發言人強調該處一直仔細分析內地孕婦來港產子的手法及趨勢，已全面加強對內地孕婦的入境配套措施。任何旅客入境目的須與其所宣稱相符，否則可被拒入境。

小紅書用戶「Helen」本月上旬發文稱獲批高才通，自己已懷孕約25周，計劃近期赴港預約醫院產子，並附上一張高才通電子簽證的截圖，又說自遞交材料至簽證獲批需時4天，「效率很高」。她亦建立一個名為「2023香港生娃一起探討」的群組，希望與相同情况的人分享交流。截至昨晚群組有34人。

Helen在社交平台記錄自己預約辦理香港身分證、在公立醫院「建檔」等經歷，亦分享挑選幼稚園心得。根據其發布的內容，她於周一（20日）抵港，當日先後辦理身分證、到民政事務處宣誓地址證明、到家計會開懷孕證明，最後去威爾斯親王醫院初次辦理預約。

稱4日批出「效率高」 小紅書群組分享

相關內容近日引發爭議並迅速發酵，相關帖文下有留言批評申請高才通赴港產子是「鑽空子」，「沒吸引來人才，吸引來一堆生孩子的」，亦有網民認為發帖人在炫耀，應該「悶聲發大財」。不過，有留言就形容相關做法屬「利用規則而已」、「法律允許，完全沒問題，香港歡迎新鮮血液」。本報昨向Helen查詢，截稿前未獲回覆。

勞工界立法會議員周小松表示，對於當局批准相關個案感不解，當局審批申請時應檢視申請人有否工作意欲、有何工作計劃、評估他們對香港會否有貢獻。他要求當局日後定期跟進獲批高才通的人來港後情况，包括求職狀態、來港一年後從事什麼行業等，做好監察，防止計劃被濫用。

根據醫管局網頁，持香港身分證的合資格人士入院費75元，住院費每天120元；非合資格人士已預約產科分娩服務收費3.9萬元，未預約收費9萬元。