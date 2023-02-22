賀建奎「高才通」無效 刑事查虛報 今起要求申報案底 已交申請須補資料

本報今晨再以電郵向賀建奎查詢如何回應港府宣告其簽證無效及刑事調查，至截稿前未有回應。

政府：不時調整簽證政策

政府發言人昨深夜發稿表示，入境處今起將調整高才通申請流程，申請人必須在電子申請表申報是否有刑事定罪紀錄。而針對已遞交但未獲批出的申請，入境處亦會要求申請人補交相關資料。截至上周二（14日），入境處已批出7819宗高才通申請。特區政府會不時調整及檢視各項簽證政策及相關申請流程，按需要適時調整。

入境處在新聞稿強調申請人在辦理申請時必須提供正確、完備和真實資料，任何人在辦理任何赴港申請時明知而故意申報失實資料，或填報明知其為虛假或不相信為真實的資料，即屬犯罪，有關執法部門必定嚴肅處理，一經定罪，最高可判罰款15萬元及監禁14年。

孫玉菡昨早認毋須申報 晚上交代新措施

孫玉菡昨早被問為何批准賀建奎來港時稱不評論個別個案，強調入境處長是高才通審批的最後把關人，如任何申請有不實陳述或提供的資料與事實不符，會被視為無效，即使已發簽證，入境處長也可註銷簽證。他承認至昨日申請高才通時毋須申報有否犯罪紀錄，日後或會調整。

被問若當局不查證與學術領域相關犯罪紀錄便審批，會否予人感覺流程粗疏、會否影響公眾對高才通的印象、是否「盲搶」人才，孫玉菡稱高才通要求清晰，重申不時調整申請流程，檢視填報的資料需否增加。

一周獲批 賀沒回應有否申報案底

賀建奎昨午在北京見傳媒，表示本月初在網上申請高才通，一周後獲批。他形容香港是一個自由、繁榮、包容及開放的城市，「看好香港的未來」，並計劃開展罕見遺傳病基因治療，亦希望透過人工智能方法優化腺病毒載體，大幅降低基因治療成本，將其「平價化」，讓每個家庭負擔得起。他又說正聯繫一些大學及科研機構，如有合適機會便會來港工作，至於是否長居香港，他說未有這方面的人生規劃。有記者追問賀建奎提交高才通申請時有否提及案底，他沒回應便離去。

港優才通星同類計劃須報案底

本報翻查本港「優秀人才入境計劃」及新加坡「頂級專才准證」計劃，均要求申請人申報有否刑事罪行紀錄（見表）。立法會議員江玉歡認為政府立即堵塞漏洞是好事，但專才講求誠信和操守，質疑政府當初為何會批准賀建奎的申請，「坐3年監都不算嚴重？仲要犯了祖國法律」。她說高才通沒要求申請人已有工作，變相沒僱主協助審查資歷等資料，「審批和把關機制在於政府，反而應更嚴謹」。

勞工界議員、勞聯秘書長周小松認為勞福局和入境處應向申請人索取更多資料包括刑事紀錄，充分評估後才決定是否批出申請。他說並非要一刀切剝削有案底者的工作機會，應綜合評估該人有否工作意欲、會否對香港有貢獻。

中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦認為應要求申請人無刑事紀錄，若曾有嚴重犯罪紀錄，會令僱主擔憂他再犯，而不少工作亦要求員工無案底。他說以往從內地請人，會聯絡大學核實其申報的學歷，但僱主查核申請人在其他國家的定罪紀錄等資料有困難，有賴政府為輸入人才把關。他說政府鼓勵接納更生者，而僱主考慮是否聘請有案底者時，會視乎罪行嚴重程度和工作態度。

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