准聘Tim Owen判決 黎智英入稟促頒令不受釋法影響

律政司發言人稱案件已進入司法程序，不宜評論。資深大律師、行會成員湯家驊回覆查詢稱，因律政司昨日已向立法會提出修訂《法律執業者條例》，法庭可能視黎智英的申請為「以一個未有修例之前的情况提出問題」屬假設性問題，認為黎的入稟屬言之尚早，需要靜待立法會通過相關修例後才能定奪。

原告人為黎智英，被告為律政司。黎智英早前被控串謀外國或境外勢力危害國家安全等罪，案件排期今年9月25日至11月21日在高院審訊。

交替聲請 促向特首要求發證明書

根據入稟狀，原告先要求法院作出聲明，人大常委會於去年12月30日就國安法第14及47條作出的解釋，對原告申請延聘Tim Own案的高院、上訴庭及終院判決並無影響。另一項交替的聲請要求法院按國安法第47條，向特首要求發出證明書，以決定Tim Owen及海外律師在黎智英案辯護是否涉國家安全。

此外，原告在提交此原訴傳票及誓章予被告後，要求被告在14天內呈交回應誓章，之後原告在7天內呈交誓章回覆；原告亦請求高院盡快審理是次申請。

【案件編號：HCMP253/23】

（港區國安法）