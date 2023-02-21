修例擬不一刀切禁國安案聘外狀 特首逐宗處理 湯家驊料無追溯力

法院認許前須向特首取證明書

人大常委會去年12月就國安法第14及47條釋法，指出海外律師能否參與國安案件屬於需要特首認定的問題。律政司因應人大釋法提出修訂《法律執業者條例》。現行《法律執業者條例》規定在香港沒有執業資格的海外大律師，可獲法院以專案方式認許處理個別案件。根據律政司向立法會提交的文件，修例未有「一刀切」禁止海外律師參與國安案件，建議在國安法及所有涉及國安的案件，不論屬民事、刑事或其他性質，法院認許海外大律師參與案件前，必須向特首提出並取得證明書。如果特首於證明書認定該海外大律師處理有關案件牽涉國家安全且不利國安，法院將不得向該海外大律師批出專案認許參與案件。

湯料黎智英案不受修例所限

黎智英去年獲終院批准由Tim Owen代表抗辯後，政府提請人大釋法，而修例後如何處理Tim Owen能否來港的問題，至今懸而未決。資深大律師湯家驊說，一般而言修例沒有追溯力，修例之前法庭就海外律師專案認許的判決均不受影響，認為黎智英在國安法案件聘請Tim Owen辯護不受今次修例所限。不過，他說或有其他因素影響Tim Owen能否來港，例如對方生病或有其他公事等，倘黎智英需要再聘請其他海外大律師，則會受到修例所限。

葉劉淑儀亦相信修例將不會具追溯力，不過據她了解，Tim Owen或有需要再就黎智英案申請專案認許，屆時將受修例影響。她支持修例採用「逐案處理」方式，認為符合現行處理海外大律師專案認許的做法。她認為今次修例內容不複雜，料爭議不大，預計立法會能於暑假前完成審議。據了解，黎智英的法律團隊正研究立法會有關修例文件。黎智英涉及的國安案件將於9月開審。

杜淦堃：樂見建議與公會想法一致

大律師公會主席杜淦堃表示一直有與政府溝通，期望修例不會一刀切禁止海外律師處理國安案件。他說，樂見政府最新建議與公會想法一致，公會內部將研究和討論修例建議細節，並繼續向政府表達意見，現階段不便進一步評論。

律政司表示正就修例諮詢司法機構及兩個法律專業團體的意見，計劃今年首季或第二季向立法會提交修例草案。立法會司法及法律事務委員會副主席容海恩認為，今次修例涉及國安問題，屬重要法案，期望在立法過程能給予議員充足時間討論和審議。

明報記者

（港區國安法）