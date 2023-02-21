基因嬰案判囚 賀建奎高才通獲批 稱港「開放包容城市」 擬研遺傳病基因治療

明報記者 陳柔雅 張煒明

政府不評個案 稱申報失實簽證可無效

本報昨晚就事件向統籌高才通計劃的勞福局及審批申請的入境處查詢。政府發言人表示不評論個別個案，稱入境處會按照相關法律和政策處理每宗申請；根據本港法例，任何人如明知而故意申報失實或填報明知其為虛假的資料，即屬犯罪，而任何獲發的相關簽證或逗留許可即告無效。

現居北京 暫無港科研機構聘請

賀建奎回覆本報電郵查詢時表示，目前沒有大學科研機構聘請他，他準備開始聯繫一些大學和科研機構，但沒回應經高才通哪類申請來港。他透露現身在北京，待聯繫了工作單位才會來港。至於來港後有何計劃，他說會從事罕見遺傳病基因治療的科學研究，計劃用人工智能方法優化AAV載體（即腺相關病毒載體），提高基因治療效率，促進罕見病基因治療「平價化」。

基因編輯誕雙胞胎 去年4月刑滿

賀建奎任職深圳南方科技大學副教授時，2018年11月在香港宣布研究團隊利用人類胚胎基因編輯技術，讓天生對愛滋病免疫的雙胞胎女嬰「露露」與「娜娜」在中國誕生，成為世上基因編輯嬰兒首例，在學術界和社會引發醫學倫理爭議。賀建奎等3名被告因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，2019年12月被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款300萬元人民幣。

賀建奎去年4月刑滿出獄，之後在北京成立賀建奎實驗室，從事罕見遺傳病的基因治療科學研究。他本月接受英國《衛報》訪問稱，與當年基因編輯嬰兒的家庭仍保持聯絡，小孩過着正常生活，又透露計劃今年在一系列學校和會議發表演講。

立法會議員狄志遠稱，高才通旨在吸納人才，但「不是要盲目批准」，若有個案在其他地方有刑事紀錄，港府應審慎處理，「不是有學歷就什麼都不理會」，也要考慮人的質素和誠信，不應「盲搶人」。他說政府無公布高才通審批準則，認為應趁機向公眾交代。他擔心若事主來港後繼續從事修改人類基因的研究會引起爭議，政府要小心處理。

狄志遠質疑不應「盲搶人」

高才通目標羅致3類人才，分別為年薪達250萬元（A類）、獲全球百強大學學士學位並在申請前5年內累積至少3年工作經驗（B類）、申請前5年內獲全球百強大學學士學位但工作經驗少於3年（C類）。根據入境處網頁，3類申請者根據高才通提出來港簽證或進入許可申請，如符合以下準則，可獲考慮批准，包括：沒有保安理由拒絕申請，而申請人亦沒任何已知的嚴重犯罪記錄；有年度配額可供分配（只適用於C類）。

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