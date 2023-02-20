3類拒批註銷情况：可能犯罪 交假證明 精神病

2014年11月佔領運動期間，時任學聯秘書長周永康、常委羅冠聰、常務秘書鍾耀華計劃到北京，向時任國務院總理李克強等中央官員表達港人對普選的訴求，不過三人在香港機場被告知回鄉證已遭註銷，沒法登機。

過去也有被沒收回鄉證的例子，時任民主黨中常委、勞工及福利局前局長羅致光於2004年8月到上海學術訪問，入境時被指「對國家不利」，回鄉證遭沒收。他在2017年擔任局長前夕再獲發回鄉證。

佔領運動後，多名社運人士亦曾被拒入境內地，不過沒有被註銷或沒收回鄉證。其中2015年初，時任民陣召集人陳倩瑩、時任學民思潮成員黃瑋琪和錢詩文分別到內地探親，先後被拒入境，但仍能保留回鄉證。

至2016年底，中央「解凍」批准多名民主派人物申請回鄉證，包括早於1993年已遭沒收回鄉證的時任支聯會副主席蔡耀昌，他於2016年底順利過關。2017年，時任支聯會常委、民主黨立法會前議員張文光也獲發回鄉證到內地。