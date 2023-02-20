蔡耀昌：註銷或沒收證件 較拒絕入境嚴重

張欣宇質疑懲罰不合比例

蔡耀昌稱，以往一般只有較知名或主要的民主派和社運人物才會被拒入境內地，惟現在連曾經參與反修例運動的一般市民也沒法到內地，認為較過去嚴苛。他指部分事主不曾被控，禁止入境不公平，內地有責任公開回應和解釋。蔡耀昌說過去民主派被拒入境內地可分為發還或沒收回鄉證兩類情况，前者僅意味短期內不准到內地，後者如同拒發回鄉證，事主或長達10至20年無法踏足內地。

民主黨前主席劉慧卿多年來均沒有回鄉證，她憶述2016年前後內地曾向多名民主派發回鄉證，指目前做法嚴苛，與當年相比是倒退，對於內地態度感到詫異。

事主：

這些人是你想他們認識國家的人

保安局長鄧炳強去年10月表示，會與商界合作協助反修例青年出獄後到大灣區工作。然而，部分被捕、被控者現在被拒諸內地門外，T同學和W先生質疑，他們的遭遇與政府說法大相徑庭，其中T說「這些人就是你想他們認識國家的人，不是本身已經很愛國的那些人」。

張欣宇認為，任何人倘犯法均要承受後果，但懲罰必須符合比例，多名事主已出獄甚至從沒被控，被拒入境是不合比例。他稱中央一直鼓勵港人認識內地，惟部分港人身為中國公民竟不能入境，冀政府與內地跟進事件。

劉兆佳：很難從名單中剔除

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，內地一直有禁止入境的港人名單，包括部分曾參與社運人物，除非有特殊理由，否則一般很難從名單中剔除。他分析，現時中央仍認為香港存在「軟對抗」形式的國安威脅，估計短期內不會放寬政策，惟可能按個別情况批准入境。

全國人大代表、工聯會立法會議員吳秋北稱，收到多宗求助，惟未知內地有什麼關注。他認為若事主僅「被動捲入」示威，且沒有犯罪，他願意協助向內地反映，「（如果）主動參與暴亂又被起訴，他們想回內地應有一定難度」。他強調大部分青年可入境內地，不應因為少數人不符入境要求就指內地不歡迎香港青年。全國人代、立法會議員馬逢國說不清楚具體情况，難一概而論，他願意了解事件，倘有市民求助會考慮向內地反映。