反修例被捕者北上被撤回鄉證 部分沒被控 議員：港府鼓勵更生 盼內地同寬容

明報記者 鄭啟智

事主質疑資料被交內地 保安局稱沒有

保安局回覆本報查詢稱，目前收到約20宗關於申請回鄉證的查詢或求助，會轉交相關部門或機構跟進。對於有當事人質疑政府將被捕者資料轉交內地，保安局稱警方沒有將任何被捕者資料交給內地執法單位。

關口被帶入房 以「危害社會安全」為由拒入境

時間回到3年前，T同學（化名）於2019年6月因非法集結被捕，2021年認罪被判囚16個星期，已完成服刑；Ｗ先生則於2020年七一涉嫌公眾地方行為不檢被捕，不過警方已於2021年結案，未有起訴。二人今年初卻分別被拒入境內地。T和W憶述過關過程，分別經西九龍高鐵站及福田口岸到內地，經歷大致相同，均在內地關口被帶入房間，其間無人問話和查問到內地目的，隨後有警察以危害或妨礙社會安全為由拒絕他們入境，惟未有提出具體證據，為何沒法入境也不得而知。T同學引述對方表示，倘簽署同意書自願註銷回鄉證，可取回被剪角的證件，否則就會沒收；W則被直接沒收回鄉證。

需回鄉證申內地妻來港 團圓夢碎

多名無法到內地的港人之前沒有被控，Ｗ先生是其中一人。他自言只是普通市民，並非知名政治人物，惟內地也將他列入「黑名單」，質疑政府將被捕市民的資料送交內地，「始終一國兩制，在香港犯案，內地無可能知道，除非兩地資料真的互通」。憶起過關經歷，Ｗ猶有餘悸，從沒想過會跟社會安全扯上關係，在扣留室面對看守人員時心裏忐忑、慌張。他說當年被捕僅源於與警員口角，最終未有被控，自言相當無辜，「我只不過嘈幾句，這原因都返不到內地，有些摸不着頭腦」。

Ｗ的妻子是內地人，剛獲配額申請單程證來港，他本來正打算到內地簽署文件完成程序。夫婦與一對子女分隔兩地，女兒偕母居於內地，兒子在港讀書，現在北上無期，一家團圓夢幻滅，Ｗ訴說計劃被全盤打亂。由於內地人申請探親簽注來港需要親屬的回鄉證，意味一家相見也有困難，他慨嘆兒子經常哭着說想找媽媽，又問妹妹在哪裏，儼如單親家庭，如今只盼至少獲發一次性質回鄉證，為太太完成申請單程證。想到家人，W無奈道沒想過被捕代價那麼大，「早知我忍吓口，就不會這樣。為子女前途着想，都有後悔，返轉頭當然不會這樣鬧（警察）」。

另一已服刑事主：憂被帶內地 幸獲准回港

W對於被拒入境感意外，T則坦言是意料之內。他說其定罪紀錄公開，加上內地政治形勢緊張，過關前早有心理準備被拒入境。T憶述過關被扣留期間不算緊張，還與同樣被拒入境的港人聊天，稱最擔心被帶到內地，幸最終獲准回港。他強調出入境自由是基本人權，內地沒證據指他有計劃影響社會安全，就沒理由拒絕他入境。T的父母居於內地，新冠疫情3年間沒法相聚，他預期未來幾年也難再申請回鄉證，更自忖可能一輩子也沒法踏足內地。他說父母年紀漸長，不能經常舟車勞頓來港，有時只可隔着電子熒幕見面，曾身陷囹圄的他輕輕道出這是參加社運的代價，早有心理預備，至今不言悔。

張欣宇接逾30宗同類個案

T和W的經歷並非孤例，立法會新界北議員張欣宇表示接到逾30宗同類個案，當中約三分之二被拒入境內地，其餘為被拒批回鄉證，大部分個案沒有被控，甚至有事主僅因為沒帶身分證曾在示威現場附近被帶返警署，亦申證被拒。基於個案涉及範圍之廣，他估計絕大部分於反修例運動被捕的市民均無法入境內地。張又表示，手上個案俱有工作或家庭等迫切需要，急需到內地，已轉介政府跟進。

協助Ｗ先生的立法會社福界議員狄志遠認為，現時港府一直鼓勵和協助反修例被捕者更生，盼內地以同樣態度寬容處理事件。狄志遠稱犯事者服刑後應獲給予機會，今次事件不利社會復和，釋出的態度不理想，也不利香港與內地融合的大方向。

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