丘應樺：沙特阿美稱盡快來港考察

稱中東發展策略「非常符合」香港

丘應樺昨早接受商台《政經星期六》訪問稱，代表團向中東國家講述香港及大灣區發展優勢，並解釋海外企業在港成立地區總部或地區辦事處將有利打入內地市場，認為中東國家對本港有更深了解。他補充，中東國家發展策略「非常符合」本港未來發展走向，其中沙特阿拉伯着重創新科技、物流、金融、教育、商貿等發展，對香港潛力非常感興趣，已表明盡快組團來港訪問；迪拜亦稱會在港成立迪拜商會。

正招攬過百龍頭企業

被問到沙特阿美是否會來港第二上市時，丘稱對方表明會盡快來港考察了解實際情况，雙方正緊密商談。至於沙特坐擁過萬億美元資產的3個主權基金，丘說此類主權基金對香港有充足信心，又說其在經濟多元化和分散投資的考慮下，並非一定投資歐美市場，香港可是另一選擇。丘另補充，除中東外，東盟作為本港第二大貿易伙伴，亦需加強協作，未來會專注印尼、馬來西亞和新加坡等市場。

本屆政府強調「搶人才」、「搶企業」，其中 《施政報告》要求投資推廣署3年內吸引1100間企業來港，丘應樺表示，政府將從土地、稅務及財務方面加強吸引力，目前進度良好及樂觀；並稱本港正招攬過百間龍頭企業來港，但由於涉及敏感的商業秘密，故未能透露詳情。