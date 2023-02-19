譚惠珠：23條必須立 不如兩年前迫切

特首李家超上周表明，政府對23條立法目標不變，冀今年或明年完成。譚認為，23條立法一定要推行，不過國安法實施後奠下國安基礎，社會秩序恢復，立法已沒兩年前般迫切。

港澳辦主任夏寶龍早前聽取特區政府匯報區議會等地方行政檢討情况，譚惠珠相信，下月北京召開的新一屆人大政協兩會不會討論區議會組成方式，認為有關問題不會提升至國家層次，不過她預期兩會或討論到香港在新冠疫情後如何融入大灣區的經濟發展。全國人大代表馬逢國認為，兩會主要討論國家事務，本港問題除非十分重要，否則不會在大會討論。至於區議會及大灣區發展問題，他相信未必在大會討論，但可能有委員在小組會議提出。

劉兆佳：對港政策定型 料兩會着墨不多

全國港澳研究會顧問劉兆佳預計，今屆兩會的政府工作報告對香港着墨不多，因內地對港政策已定型，重點在如何做好和落實。他認為，兩會重點在內地如何在疫後改善民生及提振經濟，實現「中國式現代化」，以至關注中美角力下國際形勢。對於會否有涉港新措施或重要信息協助香港發展，劉稱按慣例兩會期間不會有新政策出台，通常兩會結束後內地各部委才會公布新措施。

李家超昨出席廣東社團總會新春團拜酒會致辭稱，國家出入境管理局明日起推出來往港澳人才簽註政策，有信心新措施能協助大灣區發展。他稱會盡快訪粵，與廣東省及大灣區城市的領導人會面。

另外，政務司長陳國基今日傍晚將赴廣州，出席由粵港澳三地政府明日合辦的粵港澳大灣區人才服務高質量發展大會，由勞福局長孫玉菡陪同，兩人明日將返港。