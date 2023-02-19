今屆起未公映禁爭獎 學者稱不合理「應看質素」

導演：會方稱觀眾會不明為何得獎

被要求刪減的電影《失去的部分》導演陳巧真向本報確認，大會有通知她上述做法今屆起生效，並解釋新做法是考慮到如觀眾沒法觀賞影片，便難明白得獎原因。

浸大電影學院副教授吳國坤認為做法不合理，強調作品可否競逐獎項應視乎質素，能否通過電檢及可否公映不應為條件之一，而ifva一直是電影界人才其中一個重要搖籃，做法或影響電影業發展。

學者嘆失覓人才渠道 評審：不同意但理解

吳國坤說，電檢制度本身已是政治凌駕專業，大會再以電檢結果扼殺評審意見，是「掐得太實」，慨嘆做法令電影界失去其中一個發掘人才渠道，因以往不少投資者均會在ifva等大型短片節目中發掘新晉導演及演員。

動畫組評審黃照達同樣認為大會做法對作者不公平，大會解釋亦欠說服力，因作品最終能否獲獎終究只是評審決定，公眾沒份提供意見。惟黃亦稱，雖不同意但能理解大會做法，因如作品獲獎但不能通過電檢，大會亦「難做」及尷尬，形容新時代下藝術機構要生存只能向電檢處屈服。

ifva於截稿前未有回應。