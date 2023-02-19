今屆起未公映禁爭獎 學者稱不合理「應看質素」

【明報專訊】第28屆ifva獨立短片及影像媒體節有兩套參賽作品送檢時被要求刪減內容。本報翻查及對比今屆及上屆ifva獨立短片及影像媒體比賽參賽詳情及規則，發現大會今屆新增條款，列明入圍作品必須於下月媒體節在香港藝術中心古天樂電影院公開放映，放映版本需與遞交比賽版本完全相同，始有資格競逐獎項。有學者認為不合理，亦令電影界失去其中一個發掘人才的渠道。
導演：會方稱觀眾會不明為何得獎
被要求刪減的電影《失去的部分》導演陳巧真向本報確認，大會有通知她上述做法今屆起生效，並解釋新做法是考慮到如觀眾沒法觀賞影片，便難明白得獎原因。
浸大電影學院副教授吳國坤認為做法不合理，強調作品可否競逐獎項應視乎質素，能否通過電檢及可否公映不應為條件之一，而ifva一直是電影界人才其中一個重要搖籃，做法或影響電影業發展。
學者嘆失覓人才渠道 評審：不同意但理解
吳國坤說，電檢制度本身已是政治凌駕專業，大會再以電檢結果扼殺評審意見，是「掐得太實」，慨嘆做法令電影界失去其中一個發掘人才渠道，因以往不少投資者均會在ifva等大型短片節目中發掘新晉導演及演員。
動畫組評審黃照達同樣認為大會做法對作者不公平，大會解釋亦欠說服力，因作品最終能否獲獎終究只是評審決定，公眾沒份提供意見。惟黃亦稱，雖不同意但能理解大會做法，因如作品獲獎但不能通過電檢，大會亦「難做」及尷尬，形容新時代下藝術機構要生存只能向電檢處屈服。