送囚車、黃頭盔 短片節兩入圍作因拒刪節棄映 半年兩送檢 提社運片昔准播今促剪

ifva大會先後在上周四及周五在facebook發帖，為涉事兩套作品所屬組別的公映活動宣傳，帖文呼籲公眾購票入場支持本地創作，惟在文章最後「備註」稱，《失去的部分》及《城堡裡的大象》均因「電影、報刊及物品管理辦事處對該作品放映許可的要求，而無法放映完整版本，該影片導演決定不作放映」。

本報昨向電影、報刊及物品管理辦事處，以及負責管理該處的商務及經濟發展局查詢，處方回覆稱不會就個別影片申請及檢片決定作評論，局方稱沒有補充。ifva截稿前未有回應。

《失去的部分》導演：處方稱有敏感題材

《失去的部分》原定下月10日放映，全片長30分鐘，以大量碎片影像組成，片中有社運現場、漏水行人隧道及送囚車等場面。導演陳巧真昨向本報稱，同一部影片去年9月曾在「跳格香港國際舞蹈影像節2022」安排下，於逸東酒店及油麻地百老匯電影中心各上映一場，當時電檢是「一take過」，「電檢處」沒要求刪減，今次送檢處方則稱未能通過因涉政治敏感題材，需刪減部分內容才能放映， 她亦不了解為何兩次送檢結果不一樣。陳巧真以其個人童年為題的攝影作品《32+4》 ，2015年曾入圍金馬獎。

《城堡裡的大象》背景2019年 有黃頭盔防毒面罩

另一作品《城堡裡的大象》全長4分45秒，由動畫師李鈺淇製作，有畫面出現頭戴黃色頭盔、疑佩戴防毒面罩的人物，有一幕為頭戴黃色頭盔者疑被人推倒，另亦有香港茶餐廳、地盤等場景。網站介紹該片以2019及2020年為背景製作，作品描繪製作者內心世界變化及對香港情感，亦為對當代政治和社會轉變的反思。本報昨曾向李查詢，未獲回覆。

學者：反映檢查員對紅線詮釋不同

浸大電影學院副教授吳國坤說，從創作者角度，如刪減內容會影響作品風格及完整性，理解兩名導演不願刪減內容；《失》如有社運畫面，理解在現行《電檢條例》下或會被要求刪走。惟他不理解若《失》兩次過檢時內容一致，為何兩次電檢結果不同，認為事件正正反映不同電影檢查員或有不同主觀感受，對條例的詮釋亦或有不同，創作者或感紅線模糊難以捉模。至於《城》片，吳稱動畫並非現實影像，每人對戴黃色頭盔者理解不一，大會要求刪減或矯枉過正，稱電影界現時要「執生、在鍛煉中成長」。

評審稱《城》手法抽象 未見批評政權

有份挑選入圍作品的動畫組評審黃照達稱有看過《城》參賽版本全片，認為該片表達手法抽象，全片由零碎及抽象線條畫面組成，旨在表達創作者感受，相信未能通過電檢主要與題材有關，黃色頭盔或令人聯想抗爭，但看不到影片有批評政權或對抗爭活動做判斷的信息。對於片中有幕為黃色頭盔者疑被人推倒，他稱片中亦有黃色頭盔者在地盤工作的情景，作者可能想表達工業意外，會否聯想至社運視乎觀眾如何解讀。他說當時評審對該片給予高分評價，嘆現時創作空間有多大「大家心知肚明」，對該片最終未能放映感可惜。

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