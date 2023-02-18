憂法責違教局指引 「冇飯開」學校未擬訂餐 局方：應盡量跟從

有校安排野餐 北河同行送700飯盒

各校拋出應急方案應對下周一及周二的「午餐荒」。救世軍中原慈善基金學校校長鄧世豪表示，透過辦學團體聯絡社企「北河同行」，獲免費提供兩天共700個午餐飯盒。荃灣路德會聖十架學校則向家長發通告，下周一為學生安排「特別的開心午餐」，帶他們「跑出課室戶外學習」，師生會在迪欣湖午餐；下周二安排學生留校野餐，探索校園不同地方。

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成稱，全校約500名學生受影響，大部分會安排家長送飯到校，其餘學生會帶飯或外出午膳等，學校不會主動向學校附近餐廳訂餐，因未能確認餐廳衛生條件，若出事，校方要負法律責任，另留意到教育局「學校膳食安排指引」提到，學校須確保午膳由持有效食物製造廠牌照並獲准製造午餐飯盒的供應商提供。他說學校剛與活力午餐續約3年，當初認為一旦有突發事故，活力午餐所屬的大家樂會支援，現正考慮是否中斷合約。

教局：可安排半天面授課

教育局回覆稱，知悉相關學校正制訂校本應急措施，包括尋找替代安排等，學校若作臨時特別安排，在可行及合適情况下，亦應盡量參考「學校膳食安排」及「學校膳食安排指引」的相關建議。局方稱已提示學校若最終未能作出適切臨時安排，可安排半天面授課及半天網課。

華御結推優惠 Foodpanda加外賣員

部分食物供應商主動協助學校。膳心小館昨在facebook發帖稱可為學校供應該兩天飯盒，歡迎學校聯絡。負責人林先生向本報稱已與4間學校聯絡，其中兩間安排由家長向他們訂飯，再向個別學生送飯。他說公司持有食物製造廠牌照，如另外兩間學校訂飯，會動用廠房設備，料每日最多可供應2000個飯盒，每個收費約20元。

飯團連鎖店華御結稱正主動聯絡有需要的學校，於下周一及周二全力調動及加開生產線，並提供10元優惠價，優先幫助受影響學校團體訂購。

Foodpanda回覆查詢稱，已開放更多下周一及周二午餐時段的更份予送遞員，以應對送遞需求變化，內部系統會預測不同地區的訂單需求，並會因應情况即時調整。

大家樂：明家長感受 10萬飯盒難統一安排

本報曾向大家樂集團查詢，旗下大家樂會否就事件支援飯盒供應，獲回覆稱非常明白家長感受，「然而超過10萬個飯盒實在難作統一安排」，又指據其了解，部分學校已聯絡附近的大家樂訂飯、嘗試向供應商購買乾糧等。

議員：指引或惹誤會 教局有責清晰指示

教育界立法會議員朱國強稱，教育局容許校方彈性處理今次事件，但現存的學校膳食安排指引或令學校誤會，認同當局有責任為學校提供更清晰指示，長遠而言，教育局應與食環署合作加強監管飯商，並提醒學校與飯商簽訂合約時，要有條款列明緊急應對方案，以保障學生權益。