ChatGPT研升級版 用戶可依個人需求調整

路透社報道，OpenAI在其博客文章中表示，ChatGPT的回答都是先在網絡上的大型文本數據集上訓練，接着再由人工審查一個較小的數據集，得出不同情况下該如何反應的指引。例如，如果用戶要求提供成人、暴力或包含仇恨言論的內容，人工審閱者應指示ChatGPT給出「我無法回答」這類答案。至於有爭議的話題，人工審閱者應該容許ChatGPT回答，但只限於形容不同人和行為的表述，而不是嘗試就那些複雜的題目提供「正確的觀點」。

盼減政治偏見 容更多不同觀點

OpenAI稱，公司致力減少政治與其他方面的偏見，同時也希望容納更多不同觀點，「這將意味系統給出其他人（包括我們在內）可能強烈反對的結果」，而讓用戶依個人需求調整（customization）是未來方向之一。

AI聊天機器人ChatGPT由美國人工智能研究實驗室OpenAI研發，並於去年11月底推出。使用者可以用文字與ChatGPT對話，ChatGPT同時亦具備解答、電腦編程及除錯，以及撰寫論文等能力。自ChatGPT推出後引起不少爭議，包括有許多用戶反映ChatGPT出現偏見、冒犯或令人反感的回答。

（路透社）