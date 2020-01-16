港大禁AI寫文 違者可視抄襲 IT界：修改可避辨別工具 禁令如「禁Google做功課」

副校稱ChatGPT「震盪全球教界」

豁免須導師同意 研師生辯教學影響

港大副校長何立仁（Ian Holliday）昨向師生發電郵，先形容ChatGPT為「使全球教育界震盪（shaking up global education）」的語言模型，校方打算在校內就人工智能工具對教與學的影響舉行辯論，讓師生參與，但由於有關影響必然重大、制定長遠政策需時，又正值學期中段，校方需先制定短期措施。

信中表示，臨時措施包括禁止使用ChatGPT或其他人工智能工具完成課程作業、評估等計算學分的項目，如要豁免則須獲導師書面同意，若有懷疑違規，會視作潛在抄襲個案處理。他說使用有關工具而未有注明出處，已符合港大對於「抄襲」的定義，教師若懷疑學生在未有注明出處下使用人工智能工具，可傳召學生討論該課業、安排額外口試或現場考試等。信中並稱校方會就ChatGPT及其他人工智能工具舉行工作坊。

港大回覆查詢時未有回應會如何辨別文章是否由人工智能工具撰寫，稱會進一步研究有關工具對教與學的影響，長遠提出相應措施。

中大設委會訂適用政策

中大表示已成立相關委員會，下周將開會審視情况並制訂適用政策。浸大表示，若有學生把並非由他們自己完成的功課或作品訛稱由自己完成，會被視為抄襲，大學會採取紀律行動。城大稱需時研究有關議題，現階段未有定案。科大稱會適時檢討大學的相關措施。教大表示絕不容忍任何有違學術誠信的行為，一經發現定必嚴肅處理。

IT界：AI或不準 只提供一答案「危險」

香港無綫科技商會主席李勁華稱，研發ChatGPT的公司OpenAI已設立工具幫助辨別文章是否由AI機械人撰寫，但不一定準確，即使是AI生成的文章，經人手稍微修改就有可能避過辨別工具，形容禁令「就好似20年前說不准用Google做功課」。他認為學生或能利用人工智能工具把功課「做好些」，因擔心被濫用而一刀切禁止，未必是最好做法，「工具是中立的，一把刀可以用來切生果，也可以用來殺人，都是使用者的心態問題」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑形容AI機械人流行之迅速，「同COVID一樣快」，認為學校對使用人工智能工具施加限制、以免學生失去學習過程，做法可以理解。他提醒這些AI機械人提供的資訊未必準確，使用者不可盡信，「危險的是他可能會告訴你1+1等於3。Google尚且可以一次過提供多個不同來源的不同結果，但它只會提供一個答案，而用家不會知道它是錯的」。

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