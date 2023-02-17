食環近月入舖提點 深水埗黑點有改善

【明報專訊】申訴專員公署認為食環署就非法阻街的執法工作未能對症下藥，巡查多執法少，對重複違規個案欠阻嚇力。記者昨午約2時到深水埗順寧道及醫局街的阻街黑點觀察，均發現路上有發泡膠箱及洗衣機等阻街。記者及後約4時再到場觀察，發現醫局街的雜物已清走；順寧道則仍有不少發泡膠箱被棄置在馬路上，即使約4時半曾有食環署人員到場巡查，但商戶仍無清走雜物。多名街坊均稱商戶在農曆新年間已收斂了很多，認為阻街問題有改善，但仍期望雜物可「清零」。
街坊指巡查後有商戶故態復萌
街坊劉小姐說，以前到順寧道一帶買餸常要走出馬路，因大半條行人路被商戶的貨物及雜物霸佔，人多時只有一個身位行走。她說約兩個月前起，順寧道一帶阻街問題開始改善，大部分商戶收斂了很多，形容行人路終於「重見天日」。被問及阻街問題改善原因，劉說以前食環署人員只是行過，未見執法，約兩個月前開始會走入店舖提點商戶清走雜物，她期望署方再加強巡查及檢控，將阻街物完全清走。
街坊陳小姐說，每日都在順寧道一帶買餸，農曆新年前阻街問題嚴重，甚少帶兒子同行。農曆新年期間，她見阻街的貨物及雜物開始減少，才敢帶同兒子買餸，估計與食環署加強執法有關。但她說現仍有商戶在食環署巡查後重新將貨物及雜物放回馬路上，認為署方應增加檢控，甚至加大罰款額，「他們（商戶）才知驚」。