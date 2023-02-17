食環近月入舖提點 深水埗黑點有改善

街坊指巡查後有商戶故態復萌

街坊劉小姐說，以前到順寧道一帶買餸常要走出馬路，因大半條行人路被商戶的貨物及雜物霸佔，人多時只有一個身位行走。她說約兩個月前起，順寧道一帶阻街問題開始改善，大部分商戶收斂了很多，形容行人路終於「重見天日」。被問及阻街問題改善原因，劉說以前食環署人員只是行過，未見執法，約兩個月前開始會走入店舖提點商戶清走雜物，她期望署方再加強巡查及檢控，將阻街物完全清走。

街坊陳小姐說，每日都在順寧道一帶買餸，農曆新年前阻街問題嚴重，甚少帶兒子同行。農曆新年期間，她見阻街的貨物及雜物開始減少，才敢帶同兒子買餸，估計與食環署加強執法有關。但她說現仍有商戶在食環署巡查後重新將貨物及雜物放回馬路上，認為署方應增加檢控，甚至加大罰款額，「他們（商戶）才知驚」。