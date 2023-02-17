管阻街食環巡多控少 申署促累進罰款 政府昔稱不可行今稱研究

審視2018至21年6部門工作 去年「打擊」後黑點仍有阻街

政府去年8月14日啟動為期3個月的「打擊衛生黑點計劃」，當中包括公署調查的部分阻街黑點。公署稱相信計劃推出後，「阻街黑點」的環境衛生情况應有改善，惟本報昨到訪被公署調查的部分阻街黑點，發現阻街情况持續（見另稿）；有街坊稱商戶在農曆新年間收斂了，認為問題有改善，但巡查後有商戶故態復萌。

公署調查4個阻街黑點，包括荃灣河背街及川龍街、北角春秧街、深水埗順寧道及醫局街，以及旺角花墟。署方稱，部分黑點雖巡查頻密，但執法數字不高，令阻街情况持續。以順寧道及醫局街為例，食環署2018至2021年每日平均巡查約4次，但日均僅0.1次檢控及發0.3張定額罰款通知書，而該處2021年的投訴比2018年增逾兩倍。

定額罰款通知書逾八成重犯 檢控平均罰千元 少過定額

公署表示，食環署於2018至2021年成功檢控的阻街個案中，每宗平均罰款約1000元，比定額罰款更低，認為阻嚇力不足。調查又發現，2018至2021年發出的定額罰款通知書逾80%是重犯，2021年重犯個案逾1.32萬宗，涉1760人。

公署高級調查主任周錫超認為，若署方出於不同因素而令執法鬆緊標準不一，或被質疑執法不公。公署認為，現行懲處對重複違規者及嚴重個案，例如以貨物及雜物佔用大範圍行人路者，欠缺阻嚇力。

政府曾指累進罰款或令執法更繁複，「衡量利弊後不建議實施」。申訴專員趙慧賢昨引述政府稱會將設累進罰款的建議納入可行性研究，相信政府仍持開放態度；公署亦理解政府所考慮的問題，但強調現行罰則無法阻嚇持續或嚴重阻街者，相信累進罰款可針對問題。

3區民處沒聯合行動 兩區逾百次 專員促民署協調 有爭拗可上呈

本報昨向環境及生態局查詢政府立場是否有變，獲回覆會充分考慮公署建議，在第二階段法例檢討作詳細考慮。食環署回應稱全數接納公署建議，正積極跟進，環境及生態局已提出增加阻街罰款金額。

跨部門聯合打擊阻街行動方面，公署發現不同民政處做法及所統籌聯合行動次數有差異，有地區民政處過去數年統籌逾百次聯合行動，包括東區179次及中西區110次，而灣仔、九龍城及北區民政處則未有統籌任何行動。趙慧賢稱，部門間爭拗涉「做幾多、邊個首先做、如何聯合行動」，認為民政總署應協調，若仍有爭拗，可上呈地方督導委員會處理。

立法會食物安全及環境衛生事務委員會委員鄭泳舜說，阻街問題複雜，是長期積累的問題，難一時三刻改善。他同意增加阻街罰款，認為累進罰款可提高阻嚇力，因部分商店是「慣犯」，「當（罰款是）交租，當係成本」，但他指暫未見政府態度有太大改變，認為當局回應並非「轉軚」。