學生疑食物中毒 「活力午餐」周一二停供 10萬學生午膳受影響 大家樂：深層消毒找問題根源

元朗廠房維修不妥 食環檢控

食環署表示，有消息指部分供應學校的午膳飯盒疑有衛生問題，已主動聯絡學校調查，前日亦分別收到類似投訴，以及衛生防護中心轉介懷疑食物中毒個案。署方人員過去兩日巡查活力午餐位於沙田和元朗廠房，檢取共11個食物樣本和25個環境樣本化驗，並就元朗廠房內維修不妥善情况提出檢控。署方正按計劃加強巡查全港多間供應學校午膳飯盒的持牌食物製造廠，自2月13日起已巡查15間，檢取食物樣本化驗，暫未有結果。

大家樂表示正循幾個方向尋找問題根源，包括原料規格、加工程序、烹飪設備性能及運輸物流時間；同時已將飯盒樣本送往化驗所，正等候結果，而即日起每天抽樣將飯盒送交化驗。大家樂除向學校退回兩天款項，亦會額外補償兩天飯餐。

朱國強：有校考慮返半日

教育界立法會議員朱國強稱，近日活力午餐出現食安風波，暫停供應以作清潔屬負責任做法。他說受影響學校需有應變措施配合，聽聞有學校考慮只返半日學，亦有希望學生自備午餐等，相信學校會有合適校本做法（見另稿）。他期望活力午餐盡快交代事件及解決問題。

小學家長林太批評活力午餐不負責任，飯商在恢復全日課前已知飯盒需求，應做好規劃，而非輕易暫停供應及退款，置學生於不顧。她說，家長下周一及周二需自行準備子女午餐或送飯，她作為在職家長實難送飯，「若家長有空間送飯，何需訂飯？」她認為教育局有責任確保學童午膳獲妥善安排，而非置身事外。

在職家長難送飯 稱教局有責

教育局表示已知悉事件，了解相關學校正制訂應急措施，局方會繼續留意情况發展，提醒學校須與家長及各持份者充分溝通，並會為學校提供適切意見。

活力午餐上周傳出供應不穩、漏單及食安問題，有指出現「罷工」。大家樂多次澄清沒有罷工，昨重申全面復課後每天供應逾10萬個學校飯盒，比復課前增三四倍，已積極增聘及調配人手，另亦增加物流車隊。

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