鄭雁雄晤傳媒高層 盼媒體傳遞真信息

中聯辦近日邀請社會各界人士春茗，鄭雁雄昨午與香港傳媒高層見面。他在會晤中表示，香港有5個重要角色：一、要發揮好「一國兩制」的優勢；二、要發揮好「背靠祖國、聯通世界」的重要作用；三、要發揮人民幣國際化離岸中心的重要作用；四、要為實現祖國完全統一發揮示範效應；五、要為構建人類命運共同體作出貢獻。

指港角色包括為統一發揮示範效應

他強調在中國式現代化的新征程上，香港不單不會「拖後腿」，還要當「排頭兵」。

今年1月出任中聯辦主任的鄭雁雄，讀中醫出身，除出任過國安公署署長，早年也當過傳媒人。59歲的鄭雁雄在會晤中對香港傳媒提出期望，包括共同當好「一國兩制」成功實踐的見證者、共同當好香港長期繁榮穩定的推動者，以及共同當好中國式現代化的參與者，將更多的中國現代化故事推向世界。他說自己有傳媒工作經驗，見到同行十分親切，就像見到老朋友。曾有一段時間，香港社會偏離了「一國兩制」的正確軌道，是非顛倒，黑白扭曲，正直的媒體人為之扼腕。香港來之不易的由亂到治、由治及興的局面，離不開各界的努力，也離不開媒體的支持。

盼媒體報道好一國兩制成功

他說，香港媒體支持行政長官和特區政府依法施政，關注中央精神、國家議題，關注香港更好融入國家發展大局，支持香港鞏固和發展八大中心，參與粵港澳大灣區建設，推動特區增強發展新動能，可謂是家國在懷、點滴在心。

鄭雁雄表示，香港由治及興既是習近平主席的殷切期待，也是香港社會的美好願望，期待香港媒體能夠繼續鐵肩擔道義、妙手著文章，凝聚起香港社會團結奮鬥的強大合力。「一國兩制」是香港最大優勢，香港魅力無窮、風光無限，也要知福惜福，期望媒體報道好香港「一國兩制」新的更大成功，向受眾傳遞真實的信息，避免誤判誤讀，為香港經濟社會發展注入正能量、提振精氣神。