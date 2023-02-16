宣布「熄台」後新約生效 有線客戶：感被人呃

稱上月仍推銷 熱線無人聽

使用有線電視20多年的陳女士表示，因已訂購其他公司的寬頻上網服務，故之前無使用綜合服務合約內的寬頻上網服務，其後她於去年7月簽訂為期兩年、月費426港元的綜合服務合約，改為使用有線寬頻。不過，今月1月，有銷售員向她介紹價值320港元的新優惠計劃，更附送無綫myTV SUPER，她見收費較舊合約便宜故決定轉約，新合約為期兩年，由昨日開始計算。她說，有線前日宣布終止收費電視服務，但新合約由昨日開始計算，形容「感覺被人呃」。

議員指綑綁式 促允取消合約

陳女士認為，有線終止收費電視服務的決定並非一時三刻，質疑「為何今年1月仍要跟我傾談合約」，遂致電有線的熱線電話查詢，惟致電多個小時仍無人接聽。民建聯議員顏汶羽向本報表示，已替陳女士去信有線寬頻，指有線電視綜合服務合約是綑綁式商業手段，相信大部分人因為想看收費電視才訂購綜合服務，認為基於尊重合約精神，有線應該讓客戶選擇取消整份合約。

消委：暫無終止服務相關投訴

消委會總幹事黃鳳嫺昨表示，至今收到兩項查詢，暫未收到與終止服務相關的投訴。她說任何合約均設條款讓雙方都有權中止合約，以消委會理解，消費者的合約將於5月31日自動完結，有意提早完約者，則會按目前合約條款作出相應安排。她稱據其了解，消費者帳號如有餘額，將會轉到合約的其他服務，如已無用其他服務，則會安排退款。

有線重申無計劃裁員

政府向立法會提交的文件指出，「通訊局理解有線電視服務終止後會有人手調配及解僱計劃」。不過，有線寬頻發言人昨表示，集團自去年向政府申請交還收費電視牌照，先後多次向當局強調，將透過內部調配，應對業務轉型衍生的人手影響，重申現正招聘人手並無計劃裁員。

有線寬頻行政總裁黃思遠昨透露，若員工成功推薦其他人加入公司，可獲1萬元獎勵。