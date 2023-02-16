近半有看網上節目 觀看時段多重疊免費電視

七成稱可選內容 學者料成長遠趨勢

通訊辦委託機構的最新調查結果顯示，34.4%免費電視觀眾表示有訂閱互聯網上電視節目服務；電視觀眾表示收看網上節目原因是內容可個人選擇及吸引（72.3%），其次是容易尋找想看或適合的節目（67.5%），其餘為方便（54.5%）及具連繫性（20.8%）。

吳國坤分析，市民透過電視及網上平台接收資訊，本質有分別，一般電視觀眾接收資訊屬被動形式、較鬆散，「基本上人們看電視是開住有把聲音，慣性或惰性，一般都是聽資訊或新聞」，與在網上集中看一個節目不同。

吳認為觀賞模式轉變與多個因素有關，包括生活方式有變。他以一般年輕夫婦為例，放工後未必會坐在客廳專心看電視，「放工都八九點，難道兩個人還能坐下來看電視？」現時電視機往往內置程式與網上平台結合，令更多人選擇在網上平台收看節目。