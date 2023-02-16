近半有看網上節目 觀看時段多重疊免費電視

【明報專訊】近年跨國網上串流平台大行其道，改變市民接收娛樂資訊的習慣（見上表）。據通訊事務局最新公布免費電視及電台牌照中期檢討調查結果，1579名受訪觀眾當中，有逾47%表示同時透過機頂盒、電視盒或互聯網收看網上節目，通常在晚上7時至11至59分時段收看，與觀眾通常觀看免費電視時段（晚上6時至11至59分）大部分重疊。浸大電影學院副教授吳國坤昨接受本報訪問稱，市民在電視接受資訊屬被動方式，網上平台內容較個人化，長遠相信會有愈來愈多人以後者方式接收娛樂內容。
七成稱可選內容 學者料成長遠趨勢
通訊辦委託機構的最新調查結果顯示，34.4%免費電視觀眾表示有訂閱互聯網上電視節目服務；電視觀眾表示收看網上節目原因是內容可個人選擇及吸引（72.3%），其次是容易尋找想看或適合的節目（67.5%），其餘為方便（54.5%）及具連繫性（20.8%）。
吳國坤分析，市民透過電視及網上平台接收資訊，本質有分別，一般電視觀眾接收資訊屬被動形式、較鬆散，「基本上人們看電視是開住有把聲音，慣性或惰性，一般都是聽資訊或新聞」，與在網上集中看一個節目不同。
吳認為觀賞模式轉變與多個因素有關，包括生活方式有變。他以一般年輕夫婦為例，放工後未必會坐在客廳專心看電視，「放工都八九點，難道兩個人還能坐下來看電視？」現時電視機往往內置程式與網上平台結合，令更多人選擇在網上平台收看節目。
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