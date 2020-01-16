日日睇電視比率跌 觀眾最愛新聞 電視迷較09年跌15百分點 學者：電視新聞具即時性仍有優勢

通訊局委託機構2021年10月至2022年1月調查，就3個免費電視台意見訪問1712人，92.2%受訪前一個月內曾以傳統電視機收看免費電視節目，收看主要原因為新聞，逾八成半人同時選擇新聞為最受歡迎節目。中大新聞與傳播學院講師梁麗娟分析，電視新聞方便市民用餐時或上班前收看實時交通、天氣資訊等，舉例指電視可以橫額標示即時颱風狀况，仍有一定優勢。

免費電視觀眾中有70.2%人習慣每日收看；受訪觀眾平均每天收看2.8小時。看電視主要為「想得到一些資訊，例如新聞、天氣、財經及交通消息」（73.7%），其次是「娛樂」（61.4%）。各類節目中，亦以新聞節目最受歡迎（見圖）。

市民評價電視電台新聞意見兩極

有指節目欠公平有指反國家

通訊局整理分析460份公眾提交意見，涉對電視及電台新聞的讚賞與批評，意見顯示兩極化，《公眾意見摘要》引述部分意見稱，無綫新聞「節目欠公平，違反新聞機構的應有行為」，同時批評ViuTV及香港開電視新聞「立場偏頗」，「沒加入中方的立場及反駁，長遠造成反國家的效果」。摘要又提到部分電視台就「社會事件」報道「用詞不當、內容偏頗、抹黑事實，混淆觀眾視聽」。

摘要引述建議，認為「政府應監察電視台的新聞報道和時事評論節目，例如社會運動報道是否偏頗、有沒有預設立場等」，「禁止媒體作公開反政府的行為」，同時引述意見稱「近年已沒有與政府立場相反的評論」。

選委會立法會議員江玉歡認為，政府現有機制行之有效，未必要額外再設制度規管。她稱，理解國安法具凌駕性，但「言論自由及國安法之間需要平衡……有時過分地、下下說要監察，除非有很多違規，否則應靠新聞機構自律」，言論及新聞編採自由，對香港維持國際城市形象亦有重要作用。

有批《東張西望》嘩眾取寵 有讚緊貼社會

市民意見摘要亦提到對其他資訊節目的意見，其中批評無綫《東張西望》，「在未了解原因及事實前便將網上流傳的片段以嘩眾取寵的方式大肆報道」，又認為節目「報道時進入屋宇的手法不當」；但亦有意見讚節目「緊貼社會熱話」，「不時揭發黑心造假的社會真相」。

梁麗娟表示，新聞資訊娛樂化存在已久，例如以往亞視《今日睇真啲》，電視台最大壓力是與網上平台競爭，太多限制或會影響投資，不過電視台履行對公眾的責任及取得收視率之間是否需要取得平衡，值得討論。

近三成電台聽眾每日聽 比率微跌

電台方面，據通訊局委託機構於前年10月至去年1月的調查，受訪3713人中，42.4%受訪前一個月內曾收聽電台節目，聽眾當中有29.7%人習慣每日聽電台，較2010年的30.1%微減。

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