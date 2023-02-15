稱串流平台衝擊行業 學者：收費電視前景淡

稱now「斬件式」出售頻道較彈性

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟向本報表示，有線電視營運收費頻道近30年，過去逾20年是蝕本經營，近年賣盤後曾開拓不同出路，仍返魂乏術，她相信今次決定是基於策略考慮。她稱有線主打「大堆頭」模式，觀眾以一個費用購買全部頻道，now TV則以套餐「斬件式」出售頻道，以較彈性收費吸納不少客源，而在多媒體年代有太多免費資訊，有線以量取勝的營運模式幾乎沒有優勢。

梁麗娟分析，訂購收費電視頻道的觀眾，與近年興起的串流平台客源相同，即「願意花百零二百元」觀賞節目的中產人士。她說，Netflix、Disney+等串流平台涵蓋國際及小眾節目，且月費相對廉宜，對消費者無疑很吸引，加上現時觀眾毋須依賴電視台提供翻譯或配音服務，串流平台打擊整個本地電視市場。

廣告營銷集團The Bees創辦人兼行政總裁曾錦強說，免費電視廣告投放一向較多，因面向觀眾層面較廣闊，收費電視台則主要靠訂閱賺取利潤。他稱電視廣告市場逐漸被數碼媒體及串流平台蠶食，即使免費電視廣告收益近年亦減逾半，更何况收費電視。