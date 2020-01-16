港美上市市值曾比肩TVB 15年長蝕淪「仙股」

上市以來股價跌98% 九倉斬纜永升接手

有線電視早年憑不斷投得球賽轉播權、開設24小時廣東話新聞頻道，甚至組建製片公司驕陽電影，多方位增加內容吸客，鋒芒一時。有線寬頻自上市翌年扭虧，盈利到2005年創5.82億元高峰後走下坡，並自2008年起長蝕，由2008至2022年中期共達14年半，累計虧損37.35億元，將此前8年所賺17.54億元消耗怠盡。創辦財團九倉於2017年3月上旬不再注資，幾經蹉跎，找來原先有意競投免費電視牌照的周大福企業老闆鄭家純及遠東發展（0035）主席邱達昌等為首的永升（亞洲）透過參與供股注資而接手。

自2017年至今，有線透過供股、向永升（亞洲）發債甚至尋求貸款，在短短5年半累計獲「泵水」17.86億元，由2018年起至2022年上半年「燒錢」依舊，累計虧損17.18億元，在去年6月底只剩現金結餘6259.6萬元，並首錄股東虧絀7971.2萬元。該集團亦只靠電訊業務盈利支撐，上半年該業務尚獲利2663.7萬元，按年大減26.3%。有線寬頻的中期業績報告稱集團的電訊網絡覆蓋本港逾200萬戶。

業界：僅靠新聞難吸引付費

有資深業界人士稱，電視業務若要消費者付費，只餘球賽及類似Netflix等影視平台可取勝，而有線電視的強項只有新聞，強如TVB也要在2017年初交還收費牌照，有線自然難免步上交牌命運。他估計，有線交牌及集中資源做免費電視可視為「止血」行動，但旗下免費電視台除了透過選秀節目吸納具觀眾緣的新晉藝人外，將來也要增加投資及製作綜合節目，甚至羅致具經驗人才去強化運作。