新聞部調免費台 稱不裁員續擴軍

【明報專訊】有線電視收費頻道將於6月停運，昨日一度有傳媒引述消息稱，有線電視將裁員約一成。母公司有線寬頻回覆查詢時澄清，有線電視並無裁員計劃，將靈活調配人員。有線新聞及有線財經媒體集團總經理、新聞及資訊總監關慧玲昨向新聞部員工發信，稱有線新聞將以免費電視形式營運，今後繼續如常運作。有新聞部員工反映，管理層親口表明不會裁員，同事相對放心，但憂慮日後未能做到行內最快更新新聞資訊。
關慧玲昨發出的信件提及，集團交還收費電視牌照不代表有線新聞已完成歷史任務，反而是一個新起點，有線新聞將以免費電視形式，透過大氣電波、不同新媒體平台及港鐵車廂，無間斷將優質新聞內容帶給更多觀眾。
關慧玲於信中形容有線新聞「真的做出了成績，達到了KPI」，稱現時觀眾對新聞資訊要求大大提升，日後將更能集中資源做好新聞內容，又謂「當然會繼續擴軍」招聘員工。有線寬頻網頁昨傍晚繼續張貼告示，招聘記者、客戶服務主任等逾30個職位。
新聞部員工憂難做到最快更新
有新聞部員工向本報稱，早前曾聽聞類似計劃，昨消息公布後未有令同事感驚訝，且有線新聞品牌獲保留，相信公司重視新聞部多年來發揮的社會價值；惟該名員工仍感到可惜，憂慮日後未必做到行內最快更新資訊，目前公司正重新調整和分配節目，長遠影響尚待觀望。
本報昨向勞工處查詢有否接獲員工求助，獲回覆稱十分關注事件，並會與僱主密切聯繫，要求嚴格按照《僱傭條例》處理僱員的法定權益。該處提醒受影響僱員如有疑問，可向該處查詢。